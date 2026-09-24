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Uniunea Europeană ar putea recupera o parte din decalajul de productivitate faţă de SUA. Care este condiția

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Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Performanță mai slabă

Uniunea Europeană ar putea reduce cu aproximativ o treime decalajul de productivitate faţă de Statele Unite, arată o analiză a Băncii Centrale Europene, transmite Reuters.

Condiția: Uniunea Europeană ar trebui să aibă o distribuţie a companiilor mari şi mici similară celei din SUA, spune BCE.

În prezent, angajaţii din UE produc cu aproximativ 20% mai puţin pe oră decât cei din Statele Unite, potrivit studiilor academice citate de BCE. Diferenţa s-a mărit considerabil faţă de 1995, când productivitatea celor două economii era aproape la acelaşi nivel.

Analiza BCE arată că dimensiunea companiilor joacă un rol important. Firmele cu cel puţin 250 de angajaţi generează în medie o valoare adăugată anuală de 86.800 de euro pentru fiecare angajat, în timp ce companiile cu mai puţin de 10 salariaţi produc mai puţin de jumătate din această valoare.

Performanță mai slabă

BCE consideră că performanţa mai slabă a Europei este legată şi de nivelul mai redus al inovării, reglementările fragmentate şi pieţele de capital mai puţin dezvoltate. Aceste obstacole îngreunează extinderea companiilor europene şi capacitatea lor de a concura la nivel internaţional, în timp ce SUA găzduiesc multe dintre cele mai mari companii ale lumii şi conduc cursa pentru dezvoltarea inteligenţei artificiale.

Banca Centrală Europeană susţine în acest context proiectul „EU Inc”, care urmăreşte crearea unui cadru juridic unic pentru companiile care operează în întreaga Uniune. Sistemul ar permite firmelor să evite actualul mozaic format din 27 de legislaţii naţionale şi numeroase forme juridice diferite.

Inspirat parţial de sistemul corporativ din statul american Delaware, „EU Inc” ar trebui să reducă barierele pentru afacerile transfrontaliere. „EU Inc are potenţialul de a sprijini piaţa unică prin consolidarea concurenţei, inovării şi creşterii productivităţii”, a transmis BCE.

Editor : S.S.

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