Live TV

Uniunea Europeană avertizează Statele Unite: va „răspunde ferm” la orice încălcare a acordului comercial

Data publicării:
EU Responds to US Steel and Aluminium Tariffs
Imagine cu profil ilustrativ. Foto: Profimedia

Executivul UE a promis joi că va „răspunde ferm” la orice încălcare a unui acord tarifar cheie de către Statele Unite, după ce administrația președintelui Donald Trump a anunțat noi anchete comerciale. Ancheta s-a concentrat pe supraproducție și importul de bunuri fabricate cu ajutorul muncii forțate, a declarat miercuri reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, anunță France24.

„Vom solicita clarificări suplimentare din partea SUA cu privire la modul în care deschiderea acestei anchete în temeiul secțiunii 301 ar interacționa cu acordul UE-SUA încheiat anul trecut”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill.

„Comisia va răspunde ferm și proporțional la orice încălcare a angajamentelor asumate în declarația comună”, a adăugat el.

Gill a afirmat că Uniunea Europeană împărtășește îngrijorarea Statelor Unite cu privire la supracapacitatea structurală din economia globală. „Cu toate acestea, sursele acestei supracapacități sunt bine identificate și nu se află în Europa”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Viitorul acordului tarifar UE-SUA a fost pus sub semnul întrebării după ce Curtea Supremă a SUA a decis în februarie că Trump nu are autoritatea de a impune taxe în temeiul unei legi din 1977.

Donald Trump a răspuns cu noi tarife de 10 % asupra mărfurilor importate, dar UE a declarat că a primit asigurări din partea SUA că va respecta acordul.

Comisia a declarat că UE respectă în continuare acordul și se așteaptă ca Statele Unite să dea dovadă de același angajament.

„Nu am primit niciun indiciu că administrația SUA intenționează să se abată de la aceste angajamente”, a spus Gill.

Legiuitorii UE din comisia pentru comerț a Parlamentului European ar putea da undă verde săptămâna viitoare pentru eliminarea tarifelor asupra produselor industriale americane – un pas important către punerea în aplicare a acordului din partea Europei.

Citește și: „Putin se teme că va sfârși ca Nicolae al II-lea, împușcat după ce pierde puterea”, crede un fost emisar numit de Trump

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Israel launched new airstrikes on Beirut
2
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
Ursula von der Leyen.
3
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
4
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
HIMARS lanseaza racheta
5
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute”...
N-a purtat hijab în Iran și s-a dezlănțuit ”iadul”: ”Mi-au luat totul”. Anunțul teribil: ”Arest, viol sau execuție”
Digi Sport
N-a purtat hijab în Iran și s-a dezlănțuit ”iadul”: ”Mi-au luat totul”. Anunțul teribil: ”Arest, viol sau execuție”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelensky la birou
De la mustrarea liderilor europeni la replicile cu Orban: cum poate afecta schimbarea de ton a lui Zelenski relația cu aliații Ucrainei
Nicușor Dan dă mâna cu președintele SUA, Donald Trump, la summitul NATO
Ce cred românii despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump (sondaj)
Uniunea Europeană, ofertă pentru SUA în scandalul taxelor: tarife zero pentru tarife zero la bunuri industriale
Uniunea Europeană sau Statele Unite? Cum cred românii că ar trebui să se poziționeze România (sondaj)
delta force
Trupele de elită ale SUA ar putea lansa un „raid fulger” asupra Iranului pentru a captura stocul nuclear al Teheranului
ali khamenei - mojtaba khamenei
Regimul iranian, încercuit de dușmani: poate supraviețui războiului cu SUA sub Donald Trump? „Situația internă va fi insuportabilă”
Recomandările redacţiei
photo-collage.png (87)
Nicușor Dan și Volodimir Zelenski susțin o conferință de presă la...
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 13. Bază italiană din Irak, lovită...
INSTANT_COTROCENI_ZELENSKYY_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Președintele Volodimir Zelenski, a doua vizită oficială la București...
pompa de benzina motorina
Motorina ar putea ajunge la aproape 10 lei pe litru în România. Ce...
Ultimele știri
Rusia trimite 13 tone de ajutoare umanitare în Iran. Ce țară a intermediat sprijinul aprobat de Putin
Parlamentul European a adoptat reguli noi pentru pachetele de călătorie. În ce condiții pot turiștii anula vacanțele fără costuri
Ora 18:00. Guvernul intră în ședință pentru a adopta legea bugetului. PSD critică proiectul și anunță modificări în Parlament
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Banii vin din plin pentru trei zodii începând cu 11 martie 2026. Cine atrage abundența financiară
Cancan
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă...
Fanatik.ro
Borna negativă bifată de Mirel Rădoi la FCSB în primul mandat. Nu se mai întâmplase de 11 ani: recordul...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Afacerea pe care frații Pavăl o pun în funcțiune. Proprietarii Dedeman au investit 2 milioane de euro
Adevărul
Când au apărut în realitate românii pe scena istoriei și cum i-au găsit ungurii în Pannonia
Playtech
Cum a construit Finlanda unul dintre cele mai solide sisteme de apărare din Europa. De ce strategia sa este...
Digi FM
Fanii Holograf observaseră că ceva nu e în regulă cu Mugurel Vrabete, încă din februarie: “Ce se întâmplă cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a terminat OFICIAL! A pus capăt relației și începe lupta pentru zecile de milioane de euro. ”Nu a fost...
Pro FM
Mugurel Vrabete, basistul de la Holograf, a murit. Ce se știe despre cei trei copii ai săi, unul avut dintr-o...
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Newsweek
La ce oră este livrată azi pensia pe card? Pensionarii iau banii în funcție de oraș și de bancă
Digi FM
Holograf, mesaj după moartea lui Mugurel Vrabete: "Ne doare enorm lipsa lui. A fost un punct de echilibru...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...