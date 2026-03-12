Uniunea Europeană avertizează Statele Unite: va „răspunde ferm” la orice încălcare a acordului comercial

Executivul UE a promis joi că va „răspunde ferm” la orice încălcare a unui acord tarifar cheie de către Statele Unite, după ce administrația președintelui Donald Trump a anunțat noi anchete comerciale. Ancheta s-a concentrat pe supraproducție și importul de bunuri fabricate cu ajutorul muncii forțate, a declarat miercuri reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, anunță France24.

„Vom solicita clarificări suplimentare din partea SUA cu privire la modul în care deschiderea acestei anchete în temeiul secțiunii 301 ar interacționa cu acordul UE-SUA încheiat anul trecut”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill.

„Comisia va răspunde ferm și proporțional la orice încălcare a angajamentelor asumate în declarația comună”, a adăugat el.

Gill a afirmat că Uniunea Europeană împărtășește îngrijorarea Statelor Unite cu privire la supracapacitatea structurală din economia globală. „Cu toate acestea, sursele acestei supracapacități sunt bine identificate și nu se află în Europa”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Viitorul acordului tarifar UE-SUA a fost pus sub semnul întrebării după ce Curtea Supremă a SUA a decis în februarie că Trump nu are autoritatea de a impune taxe în temeiul unei legi din 1977.

Donald Trump a răspuns cu noi tarife de 10 % asupra mărfurilor importate, dar UE a declarat că a primit asigurări din partea SUA că va respecta acordul.

Comisia a declarat că UE respectă în continuare acordul și se așteaptă ca Statele Unite să dea dovadă de același angajament.

„Nu am primit niciun indiciu că administrația SUA intenționează să se abată de la aceste angajamente”, a spus Gill.

Legiuitorii UE din comisia pentru comerț a Parlamentului European ar putea da undă verde săptămâna viitoare pentru eliminarea tarifelor asupra produselor industriale americane – un pas important către punerea în aplicare a acordului din partea Europei.

