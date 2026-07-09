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Uniunea Europeană dă în judecată Ungaria din cauza plafonării adaosului comercial la alimente

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Displaced Ukrainian Roma Communities in Hungary
Foto: Profimedia
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Comisia Europeană a sesizat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene împotriva Ungariei, solicitând eliminarea plafonului impus asupra adaosului comercial la produsele alimentare şi articolele de drogherie, măsură care afectează în principal marile lanţuri de retail cu capital străin.

Guvernul maghiar anunţase încă de anul trecut că este pregătit să conteste poziţia Bruxelles-ului în această dispută. Măsura vizează limitarea la 10% a adaosului comercial pentru 30 de produse alimentare de bază, plafon introdus în martie 2025 pentru combaterea inflaţiei, relatează Reuters, citată de News.ro.

De atunci, autorităţile de la Budapesta au prelungit în repetate rânduri aplicarea măsurii şi au extins lista produselor vizate, iar în luna mai au decis transformarea acesteia într-o reglementare permanentă.

Comisia Europeană susţine că argumentele Guvernului ungar sunt eronate.

„Ungaria afirmă în mod greşit că diferenţa dintre preţul de achiziţie şi cel de vânzare reprezintă profitul companiilor, fără să ţină cont de costurile semnificative pe care acestea le suportă, precum cheltuielile cu personalul, spaţiile comerciale sau taxele”, arată executivul european.

Bruxelles consideră că măsura încalcă regulile pieţei unice şi discriminează comercianţii străini care operează în Ungaria.

Editor : M.B.

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