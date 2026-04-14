Uniunea Europeană lansează platforma REsourceEU pentru achiziţia mineralelor critice. Scopul e să reducă dependenţa de China

pamanturi rare mina china
Uniunea Europeană a lansat luni componenta dedicată mineralelor critice a platformei sale de achiziţii pentru energie şi materii prime, un instrument care urmăreşte să ofere mai multă putere cumpărătorilor europeni şi să reducă dependenţa de China prin agregarea cererii.

Platforma face parte din strategia REsourceEU, anunţată în decembrie, care vizează dezvoltarea lanţurilor de aprovizionare europene pentru pământuri rare şi alte minerale strategice necesare pentru tranziţia energetică şi aplicaţiile din domeniul apărării. China controlează până la 90% din producţia globală în acest sector, relatează Reuters, citată de News.ro.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei Europene citat de Reuters, platforma pentru energie şi materii prime a UE a început luni să primească solicitări din partea cumpărătorilor, marcând prima etapă a unui proces care se va desfăşura pe parcursul mai multor luni.

Platforma are rolul de a conecta cumpărătorii cu furnizorii, însă negocierea şi finalizarea tranzacţiilor vor rămâne responsabilitatea părţilor implicate.

Prima rundă de conectare între cumpărători şi furnizori a început pe 13 aprilie şi se va concentra pe pământuri rare şi materii prime pentru baterii şi industria apărării, disponibile imediat sau în viitorul apropiat. Rezultatele acestei etape vor fi anunţate în luna septembrie.

Anul trecut, Uniunea Europeană a selectat compania PricewaterhouseCoopers şi o firmă de software din Slovacia pentru dezvoltarea platformei, proiect estimat la aproximativ 9 milioane de euro. Sistemul include mecanisme separate pentru materii prime strategice, hidrogen şi produse energetice precum gazul natural şi biometanul.

Platforma a fost lansată iniţial pentru hidrogen, unde procesul de depunere a ofertelor a început în noiembrie, iar rezultatele primei runde au fost anunţate pe 1 aprilie, cu 273 de conexiuni realizate între cumpărători şi furnizori.

Planul REsourceEU urmăreşte să accelereze implementarea Actului privind Materiile Prime Critice (Critical Raw Materials Act), adoptat de Uniunea Europeană în 2023. Strategia are ca obiectiv reducerea dependenţei blocului comunitar de un singur furnizor la maximum 65% din necesarul total.

Prin acest act, Uniunea Europeană şi-a stabilit ţinte ambiţioase pentru anul 2030 în ceea ce priveşte producţia internă de minerale critice necesare tranziţiei verzi: 10% din necesarul anual să fie extras în interiorul blocului comunitar, 25% să provină din reciclare, iar 40% să fie procesat în Europa până la sfârşitul deceniului.

