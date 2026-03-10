Live TV

Uniunea Europeană recomandă statelor membre „care pot” să reducă taxele pe energie

Data publicării:
sediulcomisiei europene
Foto: GettyImages

Comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, a recomandat marţi statelor membre care îşi permit să reducă taxele pe energie, în special la electricitate, pentru a compensa creşterile de preţuri provocate de războiul din Orientul Mijlociu, informează AFP.

„Dacă aveţi posibilitatea de a reduce taxele pe energie, în special la electricitate, există un potenţial enorm”, a declarat Dan Jorgensen, la o conferinţă de presă organizată la Parlamentul European de la Strasbourg.

Comisarul european a evocat o reducere potenţială a facturilor consumatorilor de ordinul a 200 de euro pe an, în medie, notează AFP, citată de Agerpres.

Potrivit Bruxelles-ului, taxele şi impozitele pe electricitate reprezintă aproximativ 25% din preţ în cazul gospodăriilor şi 15% în cazul întreprinderilor.

Care sunt opţiunile în faţa creşterii preţurilor la energie?

„Trebuie să fie măsuri temporare şi ţintite, astfel încât să nu se pună problema schimbării fundamentale a structurii preţurilor” în Europa, nici a „preţului carbonului”, a declarat comisarul Jorgensen, în pofida presiunilor din partea unor industrii şi a unor ţări precum Italia.

În contextul războiul din Orientul Mijlociu, UE monitorizează "îndeaproape situaţia pentru a stabili dacă este nevoie să se ia măsuri de urgenţă", a subliniat comisarul european, referindu-se la discuţiile în curs cu Agenţia Internaţională pentru Energie (IEA) privind posibila accesare a rezervelor strategice de petrol.

Nu există nicio problemă de aprovizionare în Europa în acest moment, dar situaţia este diferită în alte părţi ale lumii, a precizat Jorgensen. „De asemenea, suntem foarte conştienţi de faptul că această situaţie evoluează foarte rapid şi că există şi o chestiune de preţ pe care trebuie să o luăm foarte în serios”, a adăugat comisarul european.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
potra georgescu
2
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și...
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
3
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
profgaze rusia europa vladimir putin
4
Putin spune că Rusia poate furniza din nou petrol și gaze Europei, dar cere ceva în schimb
emmanuel macron
5
Reacția Iranului la anunțul lui Macron privind o misiune navală „fără precedent” în...
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
Digi Sport
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Explozie în războiul din Orientul Mijlociu.
Avertisment dur de la preşedintele Consiliului European: Rusia este „singurul câştigător” al războiului din Orientul Mijlociu
sedinta guvern
Executivul pregătește măsuri pentru dezvoltarea rețelei de transport a energiei electrice. Ce le-a cerut Bolojan ministerelor
Kaja Kallas.
Kaja Kallas: „Ar trebui să accelerăm ritmul procesului de extindere a UE”. Ce țări sunt vizate
statie de alimentare benzinarie
Cum poate interveni statul pentru ca preţul carburanţilor să nu ajungă la 10 lei/ litru
People wait in a long queue as they rush to petrol pumps to refuel amid fears of a fuel shortage in Dhaka, Bangladesh, on Saturday, March 7, 2026. Long lines of motorcycles and private cars formed across the capital as motorists hurried to fill their tank
O țară cu 170 de milioane de locuitori raționalizează carburanții. Cozi uriașe la benzinării și incidente violente
Recomandările redacţiei
soldati americani
„Aplică legile luptei armate”. Un general explică solicitarea SUA de...
U.S. troops at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta
Statele Unite vor să trimită avioane de luptă și militari la baza...
Ionut Dumitru
Permite bugetul pentru 2026 scăderea accizelor la combustibili? Ce...
plaja navodari
Asociația Operatorilor de Plajă din Năvodari cere instanței...
Ultimele știri
ANAF se confruntă cu deficit de personal: peste 4.100 de posturi vacante și salarii sub nivelul pieței
FRF introduce sistemul „Multiball” în SuperLiga și Cupa României. Ce este și cum va funcționa
Washingtonul a propus noi negocieri ruso-ucrainene pentru săptămâna viitoare, anunţă Zelenski
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre logodna modelului Thylane Blondeau cu Ben Attal. Cât valorează inelul pe care l-a etalat pe...
Cancan
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aflat sexul bebelușului: 'Ne-am gândit și la nume'
Fanatik.ro
Avioane de luptă americane în Dobrogea? Ședința CSAT care bagă România în alertă. General: „Implică riscuri”...
editiadedimineata.ro
Hackerii ruși sparg conturile de WhatsApp și Signal ale oficialilor și jurnaliștilor, avertizează Olanda
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit tot ce a vorbit cu Victor Pițurcă. Are legătură cu Steaua! Exclusiv
Adevărul
Iranul îl amenință pe Trump cu moartea: „Ai grijă de tine, ca nu cumva să fii eliminat”. Președintele...
Playtech
Au voie vecinii să își pună cameră video deasupra uşii? Mulţi români au montat astfel de dispozitive fără să...
Digi FM
Întâmplare sau destin? Povestea surorilor gemene care au născut în aceeași zi, chiar de ziua lor de naștere...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
OUT! A doua ”victimă” făcută de Mirel Rădoi la FCSB: ”A semnat rezilierea contractului, a plecat”
Pro FM
Kevin Federline, după arestarea lui Britney Spears: "Îngrijorarea este dacă a fost un incident izolat sau...
Film Now
Margot Robbie și-a schimbat complet look-ul. Actrița este de nerecunoscut cu un bob scurt și breton
Adevarul
Ce trebuie să mâncăm în fiecare zi pentru a dormi mai bine. Alimentele care interferează cu somnul
Newsweek
900.000 pensionari rămân fără 600 lei la pensie. Alți 1.350.000 pensionari pierd 200 lei. Cum s-a luat decizia
Digi FM
Kylie Minogue, apariție impecabilă la Paris Fashion Week. Eleganță pură într-o ținută fină din mătase
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce ne trezim uneori exact înainte să sune alarma. Pe lângă mecanismele biologice, există și un factor...
Digi Animal World
Un semn rău? Doi misterioşi „peşti ai apocalipsei”, descoperiţi de turişti pe o plajă din Mexic
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Dakota Johnson pozează aproape fără haine într-o nouă campanie de modă pentru primăvara lui 2026