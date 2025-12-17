Live TV

Uniunea Europeană renunță definitiv la gazele rusești: Plătim în continuare aproape 40 de milioane de euro pe zi

Data publicării:
gaze energie uniunea europeana rusia
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Penalități financiare 

Membrii Parlamentului European (PE) au adoptat miercuri interzicerea în mod definitiv a tuturor importurilor de gaze naturale ruseşti în Uniunea Europeană - începând din toamna lui 2027 cel mai târziu -, cu scopul de a priva Rusia de resurse ale finanţării Războiului din Ucraina.

Parlamentul European a adoptat cu o largă majoritate acest text, care este necesar să obţină o ultimă undă verde a statelor membre ale Uniunii Europene (UE) - cu o majoritate calificată -, de obicei o formalitate, relatează AFP, potrivit news.ro.

”Abandonarea gazelor (naturtale) ruseşti este un mare succes al Uniunii Europene. Un gest cu adevărat istoric”, a salutat marţi raportoarea textului Inese Vaidere.

”De când a început războiul la scară mare (în februarie 2022), Uniunea Europeană a plătit peste 216 miliarde de euro pe energie fosilă rusească. Plătim în continuare aproape 40 de milioane de euro pe zi (Rusiei) şi finanţăm în continuare masacrele din Ucraina”, a declarat această aleasă a Partidului Populare European (PPE, dreapa) din Letonia.

Penalități financiare 

Textul prevede o interzicere treptată a achiziţionării de gaze naturale ruseşti, care urmează să se aplice cel mai târziu la 1 noiembrie 2027 contractelor de achiziţionare pe termen lung - cele mai sensibile, deoarece ele sunt încheiate uneori pe o perioadă de zeci de ani.

Penalităţi financiare ar putea să fie aplicate întreprinderilor care ocolesc această interdicţie.

În schimb, acordul nu prevede o interzicere totală a achiziţiilor de petrol şi de combustibil nuclear ruseşti, la care recurg în continuare multe state membre UE.

Comisia Europeană (CE) a optat în favoarea unei propuneri legislative şi nu în favoarea unor sancţiuni, deoarece aceasta poate fi adoptată cu o majoritate calificată a statelor membrte UE, în loc de unanimitate.

Scopul este să ocolească vetourile Ungariei şi Slovaciei, două ţări considerate apropiate Moscovei şi care se opun aprig acestor măsuri.

Premierul ungar Viktor Orban a ameninţat, de altfel, să conteste planul în justiţie.

În hemicilu, eurodeputatul Thierry Mariani - un reputat prorus - de la grupul Patrioţilor (extremă dreapta), a denunţat marţi o ”ruptură istorică”, ”impusă (...) fără unanimitate şi cu preţul unor riscuri juridice majore la adresa statelor şi întreprinderilor”.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
1
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
victor negrescu
2
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
Kupiansk, Ukraine, June 25 2024 Entrance to Kupiansk district. Soldiers and volunteers are used to signing and leaving flag at the entrance to the dis
3
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
4
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
nicolas maduro
5
„Ușile sunt deschise”. Cel mai vechi dictator din Europa susține că Nicolas Maduro este...
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
Digi Sport
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Learning at home, self quarantine concept. Children at home doing homework with books notebooks and thinking how to make math tasks
Eurostat: România are una dintre cele mai mici rate ale abandonului educațional din UE. 1,5% dintre tineri au renunțat la studii
comisia europeana
Uniunea Europeană anunță noi sancțiuni vizând companii și persoane fizice implicate în comerțul cu petrol rusesc
steagul uniunii europene langa steagul ciprului
Mica țară din Europa față-n față cu problemele UE din 2026: de la războiul din Ucraina la salvarea industriilor critice
comisia europeana
Bruxelles va revizui restricția din 2035, privind motoarele cu ardere internă. Poziția europarlamentarului Virgil Popescu
steagul ue si al rusiei
De ce UE a ales să îngheţe pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa. Ce semnal transmite Moscovei
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Cum le răspunde premierul Bolojan celor care îl numesc „Ilie...
Fostul ministru al transporturilor, Razvan Cuc, este adus la sediul DNA, in Bucuresti, 16 decembrie 2025
Răzvan Cuc, arestat preventiv în dosarul în care DNA îl acuză că a...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate...
palatul parlamentului
Palatul Parlamentului ar putea fi scutit de impozitul pe clădiri...
Ultimele știri
Cetăţenii din Sectorul 2 pot solicita instalarea de adăposturi pentru pisicile comunitare
Germania a inaugurat la Berlin primul centru comun de apărare împotriva dronelor
Derapaj marca Putin: dictatorul rus i-a numit pe liderii europeni „porcușori”. „Au sperat să profite de prăbușirea țării noastre”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Angelina Jolie rupe tăcerea despre cicatricile lăsate de mastectomie: „Nu le ascund. Nu mi-e rușine de ele”
Cancan
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Fanatik.ro
O schimbare climatică bruscă aduce Mica Eră Glaciară în Europa: Londra va fi acoperită de gheață trei luni pe...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Gică Hagi, transformat total după ce a devenit bunic! Anunțul fiului Ianis: „Am 27 de ani și nu am văzut...
Adevărul
Avertisment dur de la London School of Economics. România e pe drumul dintre „trogloditismul intelectual” și...
Playtech
Rodica Stănoiu a mers la Poliție cu câteva zile înainte de moarte! Detalii şocante despre banii dispăruţi din...
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
FOTO Un oraș de 74.000 de locuri va avea o ”bijuterie” de 11.000.000 € în centru!
Pro FM
Loredana Groza, moment emoționant la concert. A cântat alături de fiica ei, Elena: „S-a trezit cu mine pe...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
O lecție de umanitate în mijlocul groazei: povestea care a sfidat cruzimea războiului
Newsweek
Ministrul muncii anunță schimbări la pensiile militare. „Decizia, luată alături de Bolojan”. Când se întâmplă?
Digi FM
Tulburător. Cu doar trei luni înainte de a fi ucis, Rob Reiner spunea că fiul lui nu mai consumase droguri de...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Panică într-un magazin de Crăciun. Un cerb a făcut ravagii printre rafturi și a rămas blocat într-un scaun...
Film Now
Și-a refăcut viața la 69 de ani. Kim Cattrall și soțul ei mult mai tânăr, lună de miere în Maldive. Actrița...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...