Uniunea Europeană va pregăti un proiect detaliat privind clauza de apărare reciprocă

Liderii statelor din Uniunea Europeană au cerut Comisiei Europene să pregătească un proiect detaliat referitor la modul în care ar funcţiona clauza de apărare reciprocă prevăzută de Tratatul privind Uniunea Europeană, a anunţat vineri Ciprul, care găzduieşte începând de joi o reuniune informală a Consiliului European, transmite Reuters.

Temerile referitoare la criticile preşedintelui american Donald Trump la adresa aliaţilor europeni din NATO în legătură cu războiul din Iran, împreună cu ameninţările sale anterioare cu anexarea Groenlandei de la Danemarca, au făcut mai urgentă nevoia de a clarifica prevederile clauzei de apărare reciprocă în cadrul Uniunii Europene.

Preşedintele cipriot Nikos Christodoulides, a cărui ţară asigură preşedinţia prin rotaţie a Consiliului UE până la 30 iunie, a declarat că liderii ţărilor membre au convenit joi seară că este momentul pentru explicarea detaliată a clauzei prevăzute în articolul 42.7 al Tratatului privind UE.

„După cum am convenit noaptea trecută, Comisia (Europeană) va pregăti o schiţă privind modul în care vom răspunde în cazul în care un stat membru activează articolul 42.7. Există o serie de chestiuni la care trebuie să răspundem”, a spus Christodoulides.

Spre deosebire de articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic, ce este considerat piatra de temelie a securităţii europene, clauza de apărare reciprocă în cadrul UE nu este sprijinită de planuri operaţionale detaliate sau structuri militare.

Citește și

„Jocul de război” prin care Uniunea Europeană vrea să testeze clauza de asistenţă reciprocă. Cu ce diferă de Articolul 5 NATO

Această clauză a fost activată doar o singură dată, de către Franţa, după atacurile jihadiste comise la Paris în 2015 şi soldate cu 130 de morţi, atunci când statele membre au intervenit cu contribuţii la misiunile UE şi internaţionale, ceea ce a permis Franţei să-şi redesfăşoare trupele.

Ciprul, care nu este membră a NATO, doreşte în mod special o detaliere a articolului 42.7 după ce luna trecută o dronă a lovit o bază aeriană britanică aflată pe insula din Mediterana Orientală, după izbucnirea războiului din Iran.

Totuşi, mai multe ţări UE au făcut cunoscut faptul că articolul 5 al Tratatului NATO rămâne fundamentul securităţii lor.

„Pentru mine este un lucru absolut crucial că articolul 5 este cheia apărării şi a securităţii noastre colective şi că va rămâne aşa”, a accentuat joi preşedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda.

Articolul 42.7 din Tratatul privind Uniunea Europeană stipulează că, „dacă un stat membru este victima unei agresiuni armate pe teritoriul său, celelalte state membre vor avea faţă de el obligaţia de ajutor şi asistenţă prin toate mijloacele aflate în puterea lor”.

„Să spunem că Franţa activează articolul 42.7. Ce ţări vor fi primele care răspund la cererea guvernului francez, care sunt nevoile guvernului sau ţării ce activează articolul 42.7? Toate acestea vor fi incluse într-un proiect”, a afirmat Nikos Christodoulides.

