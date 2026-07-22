Live TV

Uniunea Europeană va revizui normele privind proprietatea companiilor aeriene. Preluarea unui operator low-cost, în vizorul oficialilor

Data actualizării: Data publicării:
steag drapel nato si ue uniunea europeana
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Uniunea Europeană pregătește o revizuire a normelor privind proprietatea companiilor aeriene pentru a împiedica investitorii străini să preia controlul efectiv asupra transportatorilor, a declarat un oficial al UE, o măsură care ar putea complica ofertele din SUA pentru compania aeriană low-cost easyJet, scrie Reuters.

Revizuirea UE, despre Reuters scrie premieră, ar „proteja autonomia strategică” pentru a se asigura că controlul asupra transportatorilor regionali rămâne în cadrul blocului, a spus oficialul.

Aceasta survine pe fondul unei lupte de oferte între două firme de investiții americane pentru controlul asupra importantei companii aeriene low-cost europene easyJet, care va testa probabil limitele normelor UE care impun o participație locală de 51%.

Acțiunile EasyJet au scăzut cu 8% după publicarea raportului inițial al Reuters.

„Măsura are scopul de a se asigura că investitorii străini nu dețin controlul deplin”, a declarat oficialul pentru Reuters, solicitând să nu i se dezvăluie numele din cauza caracterului sensibil al subiectului. „Trebuie să ne asigurăm că dispunem de suficientă marjă de manevră în ceea ce privește controlul.”

La începutul acestei luni, EasyJet a susținut o ofertă de 5,7 miliarde de lire sterline (7,65 miliarde de dolari) din partea Apollo Global Management, care a depășit o ofertă anterioară de 5,5 miliarde de lire sterline din partea Castlelake, dar nu a explicat cum intenționează să îndeplinească cerințele UE privind deținerea majoritară, un obstacol cheie pentru orice achiziție a unei companii aeriene europene de către o entitate din afara UE.

Dacă tranzacția s-ar finaliza, aceasta ar putea crea un precedent important pentru companiile aeriene europene, deschizând calea către preluări de către fonduri de capital privat într-un sector strict reglementat, în care preluările implică de obicei un alt transportator, adesea cu sprijin guvernamental.

Reprezentantul oficial a declarat că analiza, care va avea loc probabil în toamnă, va urmări să clarifice ce tipuri de structuri corporative sunt permise, în special în ceea ce privește controlul și proprietatea.

Oficialul a precizat că Apollo, Castlelake și easyJet nu au discutat cu autoritățile de reglementare europene despre detaliile tranzacțiilor propuse. EasyJet și Apollo au refuzat să comenteze. Castlelake nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

„Preocuparea este că sectorul pornește pe un drum greșit, crezând că nu mai aplicăm regulile cu strictețe. Oamenii vor merge pe o cale greșită din cauza unei percepții eronate”, a adăugat oficialul.

Editor : Bogdan Enache

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dan tesloianu
1
Victimele lui Dan Tesloianu cer daune uriaşe după implantarea de stimulatoare cardiace de...
Volodimir Zelenski
2
Proteste de amploare la Kiev. Ucrainenii îi cer lui Zelenski să-l demită pe șeful armatei...
rus mort
3
„Răzbunarea va fi inevitabilă”. Părintele motoarelor rachetelor strategice rusești a fost...
Giorgia Meloni şi Donald Trump, în timpul unei întâlniri oficiale.
4
Jurnalistul care a realizat interviul în care Trump a susținut că Meloni l-a „implorat”...
EU Summit
5
Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap negocierile pentru...
Replică pentru FIFA: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Cupa Mondială!
Digi Sport
Replică pentru FIFA: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Cupa Mondială!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-0896386082
Salonul Aeronautic de la Farnborough, cândva dominat de aviația comercială, va fi anul acesta o scenă pentru industria militară
rostec
Avionul rus de ultimă generație, dezvoltat să înlocuiască aparatele de zbor străine, nu poate zbura pe frig sau caniculă
Turnul de control al Aeroportului International Henri Coanda, vineri, 8 aprilie 2016. ROMATSA - ZIUA PORȚILOR DESCHISE
Nicușor Dan, despre suspendarea activității Romatsa: Mi se pare disproporționat. Trebuie să ne uităm la calitatea legilor
avion
Biletele de avion ar putea rămâne scumpe, chiar dacă acordul SUA-Iran reduce preţul combustibilului. Care e explicația
Airplanes Depart From Toronto Pearson International Airport In Mississauga, Ontario, On April 21, 2026, Canada - 21 Apr 2026
Probleme pentru uriașele avioane Airbus A380: 16 aeronave trebuie inspectate urgent după descoperirea unor fisuri la aripi
Recomandările redacţiei
alexandru nazare guvern
Alexandru Nazare, despre deblocarea posturilor pentru Spitalul „Marie...
Președintele Donald Trump.
Schimbare radicală de poziție: Aliații SUA din Golf îl presează pe...
ID213854-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Directorul general al TAROM a fost revocat din funcție. Acuzațiile...
Donald Trump.
„O situație imposibilă politic”: Un nou sondaj arată că alegătorii...
Ultimele știri
Tanczos Barna, discuţii la CE despre restricţiile exportului de ovine: Nu mai au încredere în sistemul nostru de control al bolilor
Războiul cu Iranul costă enorm: suma impresionantă estimată de SUA, în timp ce atacurile au fost reluate
Capitala și cinci județe, afectate de ploi: peste 100 de case inundate, mai multe persoane evacuate în Prahova
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Leu și aduce vești excelente pentru patru zodii. Cine sunt nativii cărora norocul le surâde...
Cancan
DOLIU în lumea presei! Luca, un jurnalist sportiv, a fost omorât 😲
Fanatik.ro
Ce i-a spus prințesa Leonor, moștenitoarea tronului Spaniei, lui Ferran Torres, de față cu toată lumea...
editiadedimineata.ro
Franța se pregătește de interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți
Fanatik.ro
Cutremur în Liga Naţională! Clubul a anunţat Federaţia că se retrage din cauza problemelor financiare
Adevărul
Două modele AI dezvoltate de compania OpenAI au scăpat de sub control și au atacat cibernetic o altă firmă de...
Playtech
Cine este Ionel Arsene și ce avere avea înainte să fugă din România. Reacția lui Sorin Grindeanu după...
Digi FM
Mihai Trăistariu, dezamăgit de litoralul din Bulgaria: „Mâncarea nu-i bună de nimic. La hotel am găsit pânză...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
OFICIAL La 26 de ani, ”cea mai frumoasă fotbalistă din lume” a semnat: ”Visul meu s-a împlinit”
Pro FM
Ștefan Stan, mărturisiri despre despărțirea de mama fiicelor sale: „Nu găsim cale de mijloc, comunicarea...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actrița Kaylee Hottle, cunoscută din „Godzilla vs Kong”, a murit. Avea 18 ani
Adevarul
Două modele AI dezvoltate de compania OpenAI au scăpat de sub control și au atacat cibernetic o altă firmă de...
Newsweek
Parlamentarii, 6.200 lei pensie specială pentru 2 mandate. Pensia contributivă după 35 ani munciți, 2.800 lei
Digi FM
Exclusiv la matinalul Digi FM: Cum a ajuns Miresic să încaseze patru bătăi la propria nuntă!
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Vrei să îți iei câinele sau pisica în concediu? Ce recomandă medicii veterinari înainte de drum
Film Now
Câți bani a strâns fiul Priscillei Presley după ce a cerut donații pe internet pentru afacere: Va trebui să...
UTV
MrBeast s-a căsătorit în secret cu Thea Booysen. Nunta a durat o săptămână și a avut loc pe o insulă privată...