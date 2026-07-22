Uniunea Europeană va revizui normele privind proprietatea companiilor aeriene. Preluarea unui operator low-cost, în vizorul oficialilor

Uniunea Europeană pregătește o revizuire a normelor privind proprietatea companiilor aeriene pentru a împiedica investitorii străini să preia controlul efectiv asupra transportatorilor, a declarat un oficial al UE, o măsură care ar putea complica ofertele din SUA pentru compania aeriană low-cost easyJet, scrie Reuters.

Revizuirea UE, despre Reuters scrie premieră, ar „proteja autonomia strategică” pentru a se asigura că controlul asupra transportatorilor regionali rămâne în cadrul blocului, a spus oficialul.

Aceasta survine pe fondul unei lupte de oferte între două firme de investiții americane pentru controlul asupra importantei companii aeriene low-cost europene easyJet, care va testa probabil limitele normelor UE care impun o participație locală de 51%.

Acțiunile EasyJet au scăzut cu 8% după publicarea raportului inițial al Reuters.

„Măsura are scopul de a se asigura că investitorii străini nu dețin controlul deplin”, a declarat oficialul pentru Reuters, solicitând să nu i se dezvăluie numele din cauza caracterului sensibil al subiectului. „Trebuie să ne asigurăm că dispunem de suficientă marjă de manevră în ceea ce privește controlul.”

La începutul acestei luni, EasyJet a susținut o ofertă de 5,7 miliarde de lire sterline (7,65 miliarde de dolari) din partea Apollo Global Management, care a depășit o ofertă anterioară de 5,5 miliarde de lire sterline din partea Castlelake, dar nu a explicat cum intenționează să îndeplinească cerințele UE privind deținerea majoritară, un obstacol cheie pentru orice achiziție a unei companii aeriene europene de către o entitate din afara UE.

Dacă tranzacția s-ar finaliza, aceasta ar putea crea un precedent important pentru companiile aeriene europene, deschizând calea către preluări de către fonduri de capital privat într-un sector strict reglementat, în care preluările implică de obicei un alt transportator, adesea cu sprijin guvernamental.

Reprezentantul oficial a declarat că analiza, care va avea loc probabil în toamnă, va urmări să clarifice ce tipuri de structuri corporative sunt permise, în special în ceea ce privește controlul și proprietatea.

Oficialul a precizat că Apollo, Castlelake și easyJet nu au discutat cu autoritățile de reglementare europene despre detaliile tranzacțiilor propuse. EasyJet și Apollo au refuzat să comenteze. Castlelake nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

„Preocuparea este că sectorul pornește pe un drum greșit, crezând că nu mai aplicăm regulile cu strictețe. Oamenii vor merge pe o cale greșită din cauza unei percepții eronate”, a adăugat oficialul.

Editor : Bogdan Enache