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Uniunea Europeană va sancţiona platformele online care difuzează execuţia în direct a unui american

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Nidal Hasan profimedia-0717493300
Nidal Hasan. Foto: Profimedia
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Uniunea Europeană a avertizat luni platformele online să nu transmită în direct execuţia unui fost militar american, programată în 3 decembrie; un purtător de cuvânt al Uniunii a arătat că aceasta dispune de bazele legale pentru a aplica sancţiuni în caz de nerespectare a interdicţiei, transmite AFP.

Fostul psihiatru militar Nidal Hasan, în vârstă de 56 de ani, a fost condamnat la moarte în 2013 pentru un atac armat în care a ucis 13 oameni la o bază din Texas în 2009. Un oficial al Pentagonului a afirmat că execuţia va fi transmisă online în direct. Secretarul apărării SUA, Pete Hegseth, a confirmat iniţial informaţia, dar Washingtonul a fost ulterior mai puţin ferm în această privinţă. Pentru prima dată de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, armata Statelor Unite va folosi pentru aplicarea sentinţei un pluton de execuţie.

Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, a arătat luni că platformele online trebuie să îşi aplice „cu diligenţă” propriile lor reguli de utilizare. „În privinţa anumitor platforme, Meta interzice explicit transmiterea în direct a pedepselor capitale, în timp ce X şi TikTok interzice conţinutul şocant sau care face apologia violenţei”, a exemplificat el.

Oficialul a refuzat să comenteze în privinţa transmiterii execuţiei în Statele Unite, dar a insistat că „în Europa avem reguli clare”.

Conform AFP, citată de Agerpres, el a avut în vedere Regulamentul privind serviciile digitale, care se referă inclusiv la combaterea conţinutului online ilegal. Acesta ar putea fi aplicat dacă platformele implicate nu îşi respectă propriile reguli.

Guvernul condus de preşedintele american Donald Trump a criticat frecvent reglementările respective al UE, considerând că reprezintă un instrument de cenzură.

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Editor : Liviu Cojan

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