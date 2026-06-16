Unul dintre cei mai cunoscuți critici al lui Putin și al lui Kadîrov a fost împușcat mortal în Polonia. Acesta era caricaturist

Artistul rus cunoscut pentru caricaturile sale anti-putiniste, Semion Skrepețki, a fost împușcat mortal în orașul polonez Biała Podlaska. Informația a fost relatată de Polsat News, cu referire la poliția locală.

Inițial, autoritățile poloneze au anunțat că desfășoară acțiuni pentru identificarea și reținerea persoanei care a tras mai multe focuri de armă asupra unui cetățean rus în vârstă de 44 de ani.

Deși poliția nu a făcut publică identitatea victimei, presa poloneză scrie că este vorba despre Semion Skrepețki, artist care a emigrat în Polonia în anul 2021 și care era cunoscut pentru caricaturile sale critice la adresa regimului de la Kremlin.

Potrivit presei, în cadrul anchetei au fost reținute mai multe persoane, însă toate au fost ulterior eliberate.

Artistul Semion Skrepețki (numele real – Robert Kuzovkov) era originar din regiunea Altai și era cunoscut pentru caricaturile sale cu politicieni. El a realizat portrete ironice ale lui Vladimir Putin, Aleksandr Lukașenko, Ramzan Kadîrov și Aleksei Navalnîi. Skrepețki a criticat și autoritățile Ucrainei, fiind inclus în baza de date ucraineană „Mirotvoreț”.

Ultima apariție publică a lui Skrepețki a avut loc pe 12 iunie, în fața Ambasadei Rusiei la Berlin. În cadrul unui protest individual, purtând o căciulă tradițională rusească și o tunică cu numeroase medalii, acesta ținea o „icoană” pe care era reprezentat Stalin ținându-l în brațe pe micul Putin. În timpul acțiunii, el a scos din buzunar un steag al Federației Ruse și l-a aruncat într-un coș de gunoi.

Ancheta privind circumstanțele crimei este în desfășurare, iar autoritățile poloneze nu au comunicat deocamdată informații despre un posibil motiv al atacului.

Cazul amintește de alte incidente care au vizat opozanți ai regimurilor autoritare aflați în exil. În 2024, poliția germană a investigat circumstanțele în care mama opozantului rus Vladimir Kara-Murza s-a simțit rău la Berlin, iar în Franța, opozantul azer Vidadi Isgandarli a murit după ce a fost agresat și înjunghiat.

Editor : A.R.