Live TV

Unul dintre cei mai cunoscuți critici al lui Putin și al lui Kadîrov a fost împușcat mortal în Polonia. Acesta era caricaturist

Data publicării:
xx
Sursa foto: X

Artistul rus cunoscut pentru caricaturile sale anti-putiniste, Semion Skrepețki, a fost împușcat mortal în orașul polonez Biała Podlaska. Informația a fost relatată de Polsat News, cu referire la poliția locală.

Inițial, autoritățile poloneze au anunțat că desfășoară acțiuni pentru identificarea și reținerea persoanei care a tras mai multe focuri de armă asupra unui cetățean rus în vârstă de 44 de ani.

Deși poliția nu a făcut publică identitatea victimei, presa poloneză scrie că este vorba despre Semion Skrepețki, artist care a emigrat în Polonia în anul 2021 și care era cunoscut pentru caricaturile sale critice la adresa regimului de la Kremlin.

Potrivit presei, în cadrul anchetei au fost reținute mai multe persoane, însă toate au fost ulterior eliberate.

Artistul Semion Skrepețki (numele real – Robert Kuzovkov) era originar din regiunea Altai și era cunoscut pentru caricaturile sale cu politicieni. El a realizat portrete ironice ale lui Vladimir Putin, Aleksandr Lukașenko, Ramzan Kadîrov și Aleksei Navalnîi. Skrepețki a criticat și autoritățile Ucrainei, fiind inclus în baza de date ucraineană „Mirotvoreț”.

Ultima apariție publică a lui Skrepețki a avut loc pe 12 iunie, în fața Ambasadei Rusiei la Berlin. În cadrul unui protest individual, purtând o căciulă tradițională rusească și o tunică cu numeroase medalii, acesta ținea o „icoană” pe care era reprezentat Stalin ținându-l în brațe pe micul Putin. În timpul acțiunii, el a scos din buzunar un steag al Federației Ruse și l-a aruncat într-un coș de gunoi.

Ancheta privind circumstanțele crimei este în desfășurare, iar autoritățile poloneze nu au comunicat deocamdată informații despre un posibil motiv al atacului.

Cazul amintește de alte incidente care au vizat opozanți ai regimurilor autoritare aflați în exil. În 2024, poliția germană a investigat circumstanțele în care mama opozantului rus Vladimir Kara-Murza s-a simțit rău la Berlin, iar în Franța, opozantul azer Vidadi Isgandarli a murit după ce a fost agresat și înjunghiat.

 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
2
Ce crede Băsescu despre încercarea de suspendare a președintelui Dan: La cât de...
adrian vestea la cotroceni
3
Anunțul lui Adrian Veștea, după ce Ilie Bolojan i-a dat ultimatum. Planul PNL dacă...
vestea inquam george calin
4
PNL a votat să nu susțină guvernul Veștea și îl amenință cu excluderea dacă nu-și depune...
INSTANT_PNL_DECLARATII hubert thuma_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Stenograme din ședința PNL. Thuma, către Bolojan: „Voturile PSD au fost bune când ați...
Lovitură de teatru în cazul Cameliei Voinea
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul Cameliei Voinea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina de politie
Poliţist găsit mort într-o pădure, cu arma lângă el. Soţia acestuia îi anunțase dispariția
Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, înainte de abdicare / Juan Carlos, Alfonso și tatăl lor, Juan de Borbon
„A murit în brațele tatălui nostru”: Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, a dezvăluit cum și-a ucis din greșeală fratele acum 70 de ani
Armă de vânătoare și două cartușe.
Bărbat împușcat mortal cu o armă de vânătoare. Tragedia s-a petrecut într-o mașină parcată, în Satu Mare
Polizeiwagen an der Spitze der Demo, Revolutionäre 1. Mai -Demonstration. 01.05.2025, Karl-Marx-Straße, Neukölln, Berlin, Deutschland
O femeie care a atacat doi oameni cu un cuțit în Munchen a fost împușcată de polițiști
profimedia-0801841807
Jucător de fotbal american împușcat în piept. În ce stare se află sportivul
Recomandările redacţiei
2026-06-15-1569
Adrian Veștea continuă negocierile pentru votarea cabinetului în...
BUCURESTI - PARCHETUL GENERAL - USR - PLANGERE PRIM MINISTRU - 30 DEC 2024
Irineu Darău, atac dur la adresa premierului desemnat: „S-a urcat...
arde, uite cum arde
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre...
Petrișor Peiu, senator AUR.
Petrișor Peiu neagă plecarea a 10 parlamentari AUR din partid: E o...
Ultimele știri
UDMR a decis, după trei ore, să nu facă parte din guvernul Veștea. Cum vor vota parlamentarii maghiari
Urs împușcat pe Transfăgărășan după ce a atacat un turist elvețian în apropierea Barajului Vidraru
Firme fantomă și facturi fictive: rețea de evaziune fiscală, destructurată de procurorii DNA. Percheziții în șapte județe și București
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce a apărut o tânără cu ochiul vânăt în ziua logodnei sale: "A fost dureros, dar nu aveam de gând să las...
Cancan
Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: ,,Te-a luat de...
Fanatik.ro
Întăriri pentru Universitatea Craiova! Omul de încredere al lui Laurențiu Reghecampf și Edi Iordănescu a...
editiadedimineata.ro
Patru fake news care au dominat agenda europeană în luna mai: hantavirusul și drona din Galați, printre altele
Fanatik.ro
Ce înseamnă, de fapt, Vozinha, porecla portarului din Capul Verde care a anihilat Spania la Cupa Mondială
Adevărul
De ce a riscat Nicușor Dan un conflict major cu Ilie Bolojan pentru desemnarea lui Adrian Veștea
Playtech
Ce studii are Adrian Veștea. Premierul desemnat a urmat cursurile unei universități care a fost desființată
Digi FM
De ce tatăl Simonei Halep nu ar fi de acord cu presupusa relație a fostei campioane. Cele două motive invocate
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FIFA a făcut anunțul, după ce s-a cerut excluderea arbitrului Shaun Evans de la Cupa Mondială, pentru gestul...
Pro FM
Unul dintre cele mai scumpe inele, cea mai scurtă logodnă. Mariah Carey a vândut bijuteria de 10 milioane de...
Film Now
A rupt tăcerea după 50 de ani. Jodie Foster, despre momentul decisiv din viața ei: „Totul s-a schimbat...
Adevarul
„Ești din România? Bine, ești pregătită!” Povestea tinerei care a cucerit una dintre cele mai prestigioase...
Newsweek
Pentru care perioade NU se dau puncte de stabilitate la pensie? Cum sunt dezavantajați cei cu grupe de muncă?
Digi FM
La aproape 60 de ani, mama Antoniei a obținut diploma de licență. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Secretul din culisele "Mrs. Doubtfire". Robin Williams a încercat să salveze viitorul unei actrițe de 14 ani...
UTV
Antonia este mândră de mama ei. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de Psihologie la aproape 60 de ani