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Unul dintre cele mai vizitate orașe din Europa vrea să tripleze taxa pentru turiști pe vasele de croazieră. Cât vor ajunge să plătească

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Barcelona Cruise Port Terminal
Politicienii din Barcelona susțin majorarea taxei turistice pentru pasagerii navelor de croazieră. Foto Profimedia
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Din articol
Taxa majorată ar putea descuraja turismul de croazieră de scurtă durată Industria turismului avertizează asupra efectelor economice

Barcelona pregătește o măsură dură împotriva turismului excesiv: autoritățile locale vor să majoreze de trei ori taxa pentru pasagerii navelor de croazieră care rămân în oraș mai puțin de 12 ore. Dacă proiectul va fi aprobat de Parlamentul Cataloniei, taxa ar urma să ajungă la 30 de euro pe zi, relatează Euronews.

Taxa majorată s-ar aplica doar navelor de croazieră care fac escală în port și rămân acostate mai puțin de 12 ore.

Politicienii din Barcelona susțin majorarea taxei turistice pentru pasagerii navelor de croazieră, într-o încercare de a limita fenomenul de supraturism.

Propunerea a fost deja agreată de partidele din Consiliul Municipal al Barcelonei, însă mai are nevoie de aprobarea Parlamentului Cataloniei pentru a putea intra în vigoare.

Dacă va fi aprobată, taxa ar urma să crească de aproape trei ori, până la 30 de euro pe zi. În prezent, pasagerii care petrec mai puțin de 12 ore în oraș plătesc 11 euro, sumă compusă dintr-o taxă municipală de 5 euro și o taxă regională de 6 euro.

Taxa majorată ar putea descuraja turismul de croazieră de scurtă durată

Majorarea ar viza exclusiv navele care fac escale scurte, de sub 12 ore, considerate de critici drept o formă de turism care aduce beneficii economice limitate în raport cu disconfortul și presiunea pe care le generează asupra orașului.

În schimb, croazierele care încep sau se încheie în Barcelona nu ar fi afectate de această măsură, deoarece sunt considerate mai profitabile pentru economia locală, prin cazările la hotel și serviciile de transport utilizate de turiști.

Există însă dezbateri privind obiectivul real al acestei creșteri. Marc Serra, reprezentant al partidului de stânga Barcelona en Comú, a subliniat că taxa nu ar trebui să fie doar o sursă suplimentară de venituri pentru administrație.

El a spus că măsura ar trebui să funcționeze ca un factor de descurajare pentru acest tip de turism și să transmită un mesaj clar despre rolul pe care Barcelona îl dorește pentru navele de croazieră în economia orașului.

Alte formațiuni politice cer chiar impunerea unui plafon anual pentru numărul de pasageri care ajung în oraș, însă Consiliul Municipal susține că o astfel de măsură este mult mai dificil de aplicat.

Pasagerii de croazieră reprezintă aproximativ 7,5% din totalul vizitatorilor zilnici ai orașului în sezonul de vârf și petrec, în medie, 5,7 ore în Barcelona.

Industria turismului avertizează asupra efectelor economice

World Travel & Tourism Council (WTTC) și-a exprimat îngrijorarea față de propunere, avertizând că măsura ar putea afecta competitivitatea Barcelonei și ar putea avea efecte economice nedorite.

Gloria Guevara, președinta și directorul executiv al WTTC, a declarat că, deși înțelege provocările complexe ale administrării unei destinații turistice de talie mondială, majorarea taxei ar putea pune Barcelona într-un dezavantaj competitiv față de alte porturi din Marea Mediterană.

Potrivit acesteia, experiența din alte destinații arată că majorările bruște de taxe rareori produc efectele dorite și pot reduce contribuția economică totală a industriei de croaziere, pe măsură ce turiștii își ajustează cheltuielile la sol.

Barcelona este unul dintre cele mai importante porturi de plecare pentru croaziere din lume, primind anual aproximativ 4 milioane de pasageri. Fiecare dintre aceștia cheltuie, în medie, circa 255 de euro la nivel local, una dintre cele mai ridicate valori la nivel global.

Potrivit WTTC, doar industria croazierelor a contribuit cu 11,9 milioane de euro la bugetul Consiliului Municipal din Barcelona în 2024.

Editor : Ș.A.

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