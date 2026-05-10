Următorul pericol la granițile UE, după încetarea războiului. Avertismentul Frontex: „Se poate repeta scenariul din fosta Iugoslavie”

Lars Gerdes, directorul executiv adjunct al Frontex, a declarat pentru WELT că agenția sa și-a consolidat prezența de-a lungul frontierelor vestice ale Ucrainei și monitorizează îndeaproape situația.

Directorul adjunct al agenției UE de control al frontierelor Frontex a avertizat că există un risc „ridicat” de contrabandă cu arme din Ucraina către UE în cazul unui acord care să pună capăt războiului cu Rusia.

„Ar putea avea loc contrabandă cu arme la scară largă. Acest lucru ar putea deveni o problemă de securitate pentru Europa”, a declarat Lars Gerdes, directorul executiv adjunct al Frontex, pentru WELT, scrie Politico.

El a afirmat că, odată ce războiul pe scară largă declanșat de Rusia în urmă cu patru ani se va încheia, ar fi „foarte posibil” să se repete situația din fosta Iugoslavie, când armele ilegale au inundat restul Europei după încetarea luptelor de acolo.

Gerdes a spus că Frontex și-a întărit prezența de-a lungul frontierelor vestice ale Ucrainei și monitorizează îndeaproape situația.

„Ne pregătim pentru acest lucru încă de la începutul războiului”, a spus oficialul german. „Consider că riscul este deosebit de ridicat după un armistițiu sau un acord de pace. În acel moment, vor exista cantități mari de arme, muniție și explozivi în țară — și mulți oameni care au nevoie de bani. Ar putea apărea contrabanda cu arme la scară mai mare.”

