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Urmează un pas cheie în demersul Comisiei Europene de a interzice accesul copiilor la rețelele sociale (Politico)

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retele sociale
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Tendință globală

Luni are loc un pas cheie în demersul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a promulga o interdicție la nivelul UE privind accesul tinerilor la rețelele sociale. Concret, va fi publicat un raport al experților despre pericolele la care sunt expuși copiii care folosesc aceste platforme, relatează Politico.

Von der Leyen i-a reunit pe psihiatrul pentru copii Jorg Fegert și pe epidemiologul social Maria Melchior pentru a indica UE cea mai bună modalitate de a proteja copiii de pericolele online, pe baza contribuțiilor aduse de-a lungul a câteva luni de zeci de alți experți.

Șefa Comisiei Europene ar putea anunța restricții de vârstă la nivelul UE pentru rețelele sociale încă din septembrie, au declarat patru oficiali, după ce Politico a relatat în martie că departamentul de tehnologie al Comisiei elaborase deja o versiune a legii.

Un oficial european a afirmat că raportul de luni reprezintă o modalitate de a convinge guvernele naționale sceptice să se alăture inițiativei și de a oferi „dovezi” pentru orice propunere de interdicție. Este cea mai recentă măsură luată de Von der Leyen pentru a se asigura că Europa urmează tendința globală de interzicere a rețelelor sociale.

Când Von der Leyen a anunțat pentru prima dată înființarea grupului de experți în cadrul discursului său privind Starea Uniunii Europene de anul trecut, acest lucru i-a luat complet prin surprindere pe funcționarii care se ocupau de această chestiune, au declarat doi funcționari ai UE pentru Politico.

În același timp, cei care se opun unei interdicții generale nu sunt impresionați de acest proces.

„De obicei, este mai bine să explici problema și să încerci să găsești cea mai bună soluție la aceasta. Dacă ai spus deja că ne îndreptăm spre o interdicție și căutăm o modalitate de a o pune în aplicare, atunci acest demers este puțin părtinitor”, a declarat Liisa-Ly Pakosta, ministrul estonian al Justiției și Afacerilor Digitale.

Tendință globală

Australia a devenit prima țară care a impus restricții de vârstă pentru platformele sociale în decembrie. Indonezia a început să aplice o interdicție în martie, urmată de Malaezia în iunie. Și Parlamentul Turciei a aprobat un proiect de lege.

Franța este cea mai avansată dintre țările UE, iar Regatul Unit face, de asemenea, pași importanți în această direcție.

Însă o interdicție la nivelul întregii UE necesită un echilibru mult mai dificil de atins între cele 27 de țări. Von der Leyen a adus în discuție această chestiune anul trecut.

Cei patru oficiali au declarat că se așteaptă la un anunț privind pașii următori în septembrie, pe măsură ce șefa Comisiei Europene continuă să-și consolideze sprijinul în întreaga Uniune.

„Am constatat că deja 14 state membre sunt de acord”, a declarat pentru Politico ministrul polonez al Afacerilor Digitale, Dariusz Standerski.

„Cred că avem acum o majoritate solidă în favoarea acestor soluții. Am auzit de la câteva țări că nu sunt chiar mulțumite de aceste propuneri. Cu toate acestea, nu văd în acest moment nicio minoritate care ar putea bloca inițiativa”, adaugă acesta.

Cea mai mare parte a opoziției publice provine de la câteva țări mai avansate din punct de vedere digital, care insistă că există modalități mai inteligente de a proteja copiii decât o interdicție generală.

Von der Leyen va face luni o scurtă declarație și va accepta public concluziile experților. Un oficial a declarat pentru Politico că raportul va conține recomandări concrete privind modul de limitare a efectelor negative ale rețelelor sociale, dar nu va merge până la a le spune politicienilor ce anume ar trebui interzis.

Un alt oficial informat cu privire la conținutul raportului a afirmat că acesta nu va oferi un răspuns clar - da sau nu - la întrebarea: „Sunt restricțiile de vârstă o idee bună?” Totuși, a adăugat acesta, raportul va lăsa deschisă posibilitatea adoptării unei astfel de măsuri, precum și a stabilirii limitelor de vârstă.

Mai multe aspecte cheie privind forma pe care ar putea-o lua o propunere a UE rămân neclare, cum ar fi dacă Bruxelles va stabili o limită de vârstă la nivelul întregii Uniuni sau va lăsa țările să-și stabilească propriile limite.

Editor : C.L.B.

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