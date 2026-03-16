Ursula von der Leyen, acuzată că favorizează „sistematic” SUA și Israelul: „Europa suferă consecințele”

Fostul șef al diplomației UE, Josep Borrell, a criticat-o dur pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe care o acuză că este „sistematic favorabilă” Statelor Unite și Israelului, avertizând că Europa plătește prețul acestor decizii.

Uniunea Europeană nu a reușit să tragă Statele Unite la răspundere pentru încălcări ale dreptului internațional, a avertizat Josep Borrell, acuzând-o pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de o concentrare excesivă a puterii și cerând respingerea acordului comercial pe care aceasta l-a negociat cu Washingtonul.

Josep Borrell, care a fost vicepreședinte al Comisiei Europene și înalt reprezentant al UE pentru afaceri externe între 2019 și 2024, a spus pentru POLITICO că războiul purtat de SUA împotriva Iranului „este ilegal în temeiul dreptului internațional și nu este justificat de o amenințare iminentă, așa cum au susținut unii”.

Potrivit lui Borrell, von der Leyen „continuă să își depășească atribuțiile” prin implicarea în politica externă, deși tratatele fundamentale ale UE „precizează clar” că aceasta nu intră în competența sa.

„Este sistematic favorabilă Statelor Unite și Israelului”, a adăugat el, în condițiile în care Europa „suferă consecințele în ceea ce privește prețurile la energie, în timp ce [președintele american Donald] Trump se laudă că situația este bună pentru SUA, deoarece sunt exportatori de petrol”.

Borrell, socialist spaniol care după încheierea mandatului a devenit președinte al Barcelona Center for International Affairs, a lăudat poziția premierului spaniol Pedro Sánchez, unul dintre cei mai duri critici europeni ai loviturilor ordonate de Trump împotriva Iranului.

El a susținut că succesoarea sa în funcția de șef al diplomației UE, fosta prim-ministră a Estoniei Kaja Kallas, ar trebui „să fie mai clară în condamnarea încălcărilor dreptului internațional, fie că sunt comise de Rusia, Israel sau SUA”, deoarece „ne pierdem credibilitatea atunci când aplicăm selectiv normele internaționale”.

Acordul comercial cu SUA, criticat de Borrell

Fostul diplomat, critic de mult timp al acțiunilor Israelului în Gaza și tot mai vocal la adresa Comisiei Europene după încheierea mandatului său, a afirmat că UE nu ar trebui să continue ratificarea acordului comercial convenit de von der Leyen și Trump în Scoția vara trecută. „Acordul a fost nedrept de la început”, a spus Borrell. „Ei ne-au impus tarife de 15%, iar noi ne reducem tarifele pentru ei.”

Criticile vin într-un moment în care von der Leyen se confruntă cu o rebeliune tot mai mare din partea socialiștilor spanioli din partidul lui Sánchez, care reprezintă o componentă importantă a coaliției dominante din Parlamentul European. Săptămâna trecută, mai mulți eurodeputați au condamnat declarațiile președintei Comisiei, care a afirmat că „Europa nu mai poate fi custodele vechii ordini mondiale, al unei lumi care a dispărut și nu va reveni”.

Președinta Comisiei Europene a adoptat o poziție moderată în criticile la adresa SUA și Israelului, afirmând că regimul iranian ar trebui să cadă, dar cerând în același timp soluții diplomatice pentru conflict. În discursul său despre Starea Uniunii din septembrie, von der Leyen a declarat că va suspenda plățile bilaterale către Israel și va sancționa „miniștri extremiști”.

Spania ar putea organiza alegeri parlamentare cel târziu în august anul viitor, iar Partidul Popular European de centru-dreapta, din care face parte și von der Leyen, speră să preia controlul guvernului prin afiliatul său național, Partido Popular, care conduce constant în sondaje înaintea socialiștilor lui Sánchez.

Borrell a comentat și dilema UE privind deblocarea pachetului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, după ce Ungaria și Slovacia au blocat planul în ultimul moment, cerând Kievului să repare o conductă care transportă petrol rusesc către țările lor prin Ucraina.

Cele două guverne, a spus el, „au încălcat deschis principiul cooperării loiale, care face parte din tratatele UE”, revenind asupra acordului „Aceasta este o chestiune pentru Curte. Celelalte 25 de state ar putea oferi un împrumut-punte până când împrumutul UE va fi aprobat”, a spus Borrell, respingând strategia de conciliere adoptată de actuala conducere a blocului.

Editor : M.I.