Live TV

Ursula von der Leyen, amenințată cu moțiunea de cenzură de extrema dreaptă din PE

Data publicării:
jordan bardella si ursula von der leyen
Jordan Bardella și Ursula von der Leyen / Sursa foto: Profimedia Images

Jordan Bardella, liderul partidului Rassemblement National din Franţa şi al unuia dintre grupurile de extremă dreapta din Parlamentul European, a afirmat miercuri, la Strasbourg, că a obţinut voturile necesare pentru a depune o moţiune de cenzură împotriva preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Şi stânga radicală intenţionează să depună, la rândul său, o moţiune de cenzură.

Ambele iniţiative sunt sortite eşecului, deoarece dreapta, centriştii şi social-democraţii nu au nicio intenţie să o răstoarne pe Ursula von der Leyen de la conducerea CE.

Preşedintele Rassemblement National şi al grupului Patrioţi pentru Europa ceruseră la începutul lunii septembrie un vot de neîncredere împotriva preşedintei Comisiei, în special pentru a contesta acordul comercial Mercosur cu ţările latino-americane, pe care l-a descris drept o "trădare" a fermierilor şi a mediului.

Miercuri, Jordan Bardella a denunţat, de asemenea, acordul comercial cu Statele Unite privind taxele vamale, numindu-l o "capitulare", simbol al unei Uniuni Europene "dezarmate şi discreditate".

Această moţiune de cenzură a Patrioţilor pentru Europa ar putea fi dezbătută în următoarele săptămâni, după verificarea semnăturilor.

Citește și Ursula von der Leyen, discurs privind starea UE: „Luptăm pentru o Europă liberă și independentă”. Noutățile anunțate de șefa CE 

La începutul lunii iulie, Parlamentul European respinsese deja cu o largă majoritate o moţiune de cenzură a extremei drepte, iniţiată de eurodeputatul român Gheorghe Piperea (AUR), care o viza pe preşedinta Comisiei Europene.

Provenind din rândul dreptei (PPE), Ursula von der Leyen nu a scăpat însă de criticile aliaţilor săi de stânga şi centrişti cu privire la metoda sa de lucru. Aceştia o critică pentru managementul său în care deciziile vin excesiv de mult de sus în jos şi acuză PPE de cultivarea unei relaţii de ambiguitate cu extrema dreaptă pentru a contesta mai bine în special legislaţia privind mediul.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
1
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European...
Euromaidan-Warsaw Activists Blocked The Russian Ambassador, Poland - 09 May 2023
2
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei
drone polonia
3
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Șeful NATO îl somează pe...
MIG 29 Azerbaidjan
4
Apariție surpriză pe cerul Ucrainei: avion MiG-29 cu însemne ucrainene, dar camuflaj...
femeie pleaca cu valiza spre avion
5
Cazul angajaților care făceau cursuri la Nisa, pe bani publici. Ministru: „2.400 € pentru...
Patroana suedeză a unui club din România a rămas ”mască”! Partenerul ei: ”Mi-a zis: `Dă-mi 3.000 € și voi provoca asta`”
Digi Sport
Patroana suedeză a unui club din România a rămas ”mască”! Partenerul ei: ”Mi-a zis: `Dă-mi 3.000 € și voi provoca asta`”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
donald trump la birou
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a...
ID310044_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Coaliția discută proiectele din PNRR și „Anghel Saligny”, înaintea...
Alexandru Bălan este adus de către jandarmi la sediul central al DIICOT din București, 9 septembrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
Alexandru Bălan, fostul adjunct al SIS acuzat de DIICOT că ar fi...
ID300416_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
Traseul mitei de la ELCEN. Afaceristul moldovean care le-ar fi dat...
Ultimele știri
Prinţul Harry, donație pentru copiii răniți din Ucraina şi Gaza: „Au nevoie de sprijin ca să supravieţuiască şi să se recupereze”
NASA a descoperit „cele mai clare semne de până acum” că pe Marte a existat viață. „Petele de leopard” studiate pe planeta roșie
Germania a devenit principalul susținător militar al Ucrainei, anunță Berlinul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ursula von der leyen
Ursula von der Leyen propune o limită de vârstă pentru utilizarea rețelelor sociale în UE
profimedia-0945094742
Cum au votat europarlamentarii români proiectul prin care UE condamnă implicarea Rusiei în alegerile din R. Moldova. Cine s-a opus
EU drone unmanned autonomous technology of espionage and strikes on the enemy, Europe defense against invaders
UE va lansa o misiune de supraveghere a flancului estic. Ursula von der Leyen anunță construirea unui „zid de drone”
comisia europeana
România nu a scăpat de riscul suspendării fondurilor europene. Comisia și Parlamentul European discută situația deficitului
CDU retreat with the EPP
Liderii UE critică incursiunea dronelor rusești din Polonia: „Încălcare imprudentă, fără precedent. Regimul lui Putin amenință Europa”
Partenerii noștri
Pe Roz
„Țineți-mă în viață!” De ce și-a dorit cu ardoare regina Elisabeta a II-a să mai trăiască după ce a fost...
Cancan
BREAKING | Marius Mihalache a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 40 de ani 😢
Fanatik.ro
Ce studii are Mircea Lucescu. Deși fotbalul i-a dat totul, selecționerului României i-a plăcut și școala
editiadedimineata.ro
Plânsul bebelușilor poate face oamenii să se încălzească fizic
Fanatik.ro
Legea care va permite consumul de bere pe stadioanele din România intră în linie dreaptă. Ce modificări au...
Adevărul
Operațiunea „Buget frumos pe hârtie”. Ce riscă Guvernul Ciolacu dacă a măsluit cifrele economice pe 2024
Playtech
Familia Regală, în mijlocul unui scandal uriaş! Prinţul a recunoscut că are un băiat din flori: 'Mama mi-a...
Digi FM
Daciana Sârbu, declarații neașteptate după ce a făcut publică prima fotografie cu noul iubit: „„Nu totul...
Digi Sport
Primul semn că Lucescu va părăsi echipa națională. Decizia lui Burleanu + Gică Hagi!
Pro FM
Lidia Buble, agresată în București de cine nici nu s-ar fi așteptat: "Am luat bătaie cu mătura la prima oră...
Film Now
Separați de ani buni, dar nedivorțați, Will Smith și Jada, pozați pentru prima dată împreună, după aproape...
Adevarul
Bărbatul care a ucis o refugiată din Ucraina spune că era „controlat de materiale implantate în creier”...
Newsweek
800.000 pensionari iau bani în plus la pensie. În București se dau 500 lei, Bihor: 480 lei. De ce?
Digi FM
"Gloată troglodită, gujați și gușate". Maia Morgenstern, supărată după ce fiica ei, proaspăt mămică, a fost...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Drew Barrymore și Catherine Zeta-Jones, despre omul care le-a schimbat cariera și viața: "Lui îi datorăm...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea