Ursula von der Leyen, amenințată cu moțiunea de cenzură de extrema dreaptă din PE

Jordan Bardella, liderul partidului Rassemblement National din Franţa şi al unuia dintre grupurile de extremă dreapta din Parlamentul European, a afirmat miercuri, la Strasbourg, că a obţinut voturile necesare pentru a depune o moţiune de cenzură împotriva preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Şi stânga radicală intenţionează să depună, la rândul său, o moţiune de cenzură.

Ambele iniţiative sunt sortite eşecului, deoarece dreapta, centriştii şi social-democraţii nu au nicio intenţie să o răstoarne pe Ursula von der Leyen de la conducerea CE.

Preşedintele Rassemblement National şi al grupului Patrioţi pentru Europa ceruseră la începutul lunii septembrie un vot de neîncredere împotriva preşedintei Comisiei, în special pentru a contesta acordul comercial Mercosur cu ţările latino-americane, pe care l-a descris drept o "trădare" a fermierilor şi a mediului.

Miercuri, Jordan Bardella a denunţat, de asemenea, acordul comercial cu Statele Unite privind taxele vamale, numindu-l o "capitulare", simbol al unei Uniuni Europene "dezarmate şi discreditate".

Această moţiune de cenzură a Patrioţilor pentru Europa ar putea fi dezbătută în următoarele săptămâni, după verificarea semnăturilor.

La începutul lunii iulie, Parlamentul European respinsese deja cu o largă majoritate o moţiune de cenzură a extremei drepte, iniţiată de eurodeputatul român Gheorghe Piperea (AUR), care o viza pe preşedinta Comisiei Europene.

Provenind din rândul dreptei (PPE), Ursula von der Leyen nu a scăpat însă de criticile aliaţilor săi de stânga şi centrişti cu privire la metoda sa de lucru. Aceştia o critică pentru managementul său în care deciziile vin excesiv de mult de sus în jos şi acuză PPE de cultivarea unei relaţii de ambiguitate cu extrema dreaptă pentru a contesta mai bine în special legislaţia privind mediul.

Editor : M.I.