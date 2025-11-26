Ursula von der Leyen, apel în Parlamentul European: „Europa trebuie să mențină presiunea asupra Rusiei”

Ursula von der Leyen a avertizat miercuri, în fața Parlamentului European, că Europa trebuie să mențină presiunea asupra Rusiei, în contextul negocierilor accelerate privind un posibil acord de pace. Șefa Comisiei Europene a transmis că mentalitatea Kremlinului „nu s-a schimbat” și că Moscova urmărește în continuare să redeseneze hărți și să-și extindă sferele de influență.

Europa trebuie să mențină presiunea asupra Rusiei deoarece țara este în continuare hotărâtă să „redeseneze permanent hărțile” și să recupereze „sferele de influență pierdute”, a spus miercuri Ursula von der Leyen, potrivit Euronews.

Declarația vine în contextul în care negocierile rapide de pace conduse de Statele Unite ridică perspectiva unei relaxări economice pentru Moscova, deși Rusia își continuă agresiunea asupra Ucrainei.

„De la început, Rusia a crezut întotdeauna că poate rezista mai mult decât Ucraina, Europa și toți aliații ei”, a declarat președinta Comisiei Europene în discursul ținut în Parlamentul European de la Strasbourg, miercuri dimineață.

„Și acesta este motivul pentru care, de fiecare dată când există progrese serioase spre negocieri care pot aduce o pace reală, violențele escaladează”, a continuat ea, referindu-se la atacurile recente ale Rusiei asupra populației civile din Ucraina. „Am mai văzut asta. Este un tipar. Iar zgomotele care vin din Kremlin în ultimele zile spun multe despre intențiile sale reale. Pentru ei, Ucraina rămâne un prim pas într-un joc mult mai mare”.

„Știm că mentalitatea Rusiei nu s-a schimbat”

Europenii, care nu au fost consultați înainte ca proiectul lui Trump în 28 de puncte să ajungă în presă, au fost consternați de propunerile care vizau aspecte cruciale ce țin de competența lor, precum viitorul sancțiunilor economice și soarta activelor rusești imobilizate.

În ultimele zile, a avut loc o serie intensă de contacte la nivel înalt, inclusiv o reuniune informală a liderilor UE luni și o întâlnire virtuală a „Coaliției de voință” marți, vizând consolidarea poziției Europei și ajutarea Kievului să reechilibreze textul.

„Acest principiu a fost acceptat”, a spus von der Leyen. „Nimic despre Ucraina fără Ucraina. Nimic despre Europa fără Europa. Nimic despre NATO fără NATO.”

În discursul ei, von der Leyen s-a pronunțat împotriva limitării dimensiunii forțelor armate ucrainene, un subiect controversat în negocieri, și a cerut garanții de securitate robuste pentru a preveni o repetare a invaziei la scară largă.

Aliații occidentali analizează posibilitatea desfășurării unei forțe multinaționale pe teritoriul ucrainean pentru a consolida descurajarea după încheierea războiului. Moscova respinge categoric ideea.

„Știm că mentalitatea Rusiei nu s-a schimbat din vremea conferinței de la Yalta, când continentul era privit în termeni de sfere de influență”, a spus von der Leyen în fața eurodeputaților. „Așadar, trebuie să fim clari că nu poate exista o reîmpărțire unilaterală a unei națiuni europene suverane. Iar granițele nu pot fi schimbate prin forță. Dacă astăzi legitimăm și formalizăm subminarea granițelor, deschidem ușa altor războaie mâine.”

Șefa CE confirmă un plan pentru a ajuta financiar Ucraina

Von der Leyen a confirmat că executivul european este pregătit să prezinte un text juridic care să sprijine mecanismul împrumutului pentru Ucraina, una dintre principalele cerințe ale Belgiei, pentru folosirea activelor Moscovei.

„Pentru a fi foarte clară, nu pot vedea un scenariu în care contribuabilii europeni să plătească singuri întreaga notă”, a spus ea, exprimându-și preferința pentru împrumutul de reparații. „Un alt lucru trebuie, de asemenea, să fie clar: orice decizie privind acest aspect trebuie luată în conformitate cu regulile jurisdicțiilor competente și cu respectarea dreptului european și internațional.”

Von der Leyen și-a încheiat discursul reiterând apelul de a crește presiunea asupra Moscovei și de a obliga Rusia să pună capăt războiului: „Da, situația este complexă. Da, situația este volatilă. Da, situația este periculoasă. Dar cred că există și o oportunitate de a face progrese reale”, a spus von der Leyen. „Este datoria noastră să ne implicăm în toate eforturile care pot aduce o pace dreaptă și durabilă. Știm că nu va fi ușor. Dar trebuie să găsim o cale de a merge mai departe.”

Editor : M.I.