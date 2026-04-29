Uniunea Europeană trebuie să reducă dependența excesivă de combustibilii fosili importați și să accelereze tranziția către surse de energie curate și produse local, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în contextul tensiunilor generate de războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran.

Vorbind în fața Parlamentului European de la Strasbourg, oficialul european a avertizat că efectele conflictului din Orientul Mijlociu ar putea afecta economia europeană pentru o perioadă îndelungată.

„Există o realitate dură cu care trebuie să ne confruntăm cu toții: consecințele acestui conflict ar putea avea ecouri luni sau chiar ani de zile de acum înainte”, a declarat von der Leyen.

În același timp, liderul executivului european a subliniat că Uniunea Europeană susține menținerea armistițiilor din Iran și Liban și consideră esențială revenirea la dialog diplomatic pentru stabilizarea regiunii.

„UE dorește ca armistițiile din Iran și Liban să se mențină”, a spus aceasta, subliniind nevoia urgentă de restabilire a păcii și stabilității prin mijloace diplomatice.

Von der Leyen a atras atenția că actuala situație reprezintă a doua criză energetică majoră pentru Europa în mai puțin de patru ani, după turbulențele generate de conflictul din Ucraina.

„Aceasta este a doua criză energetică în decurs de patru ani, iar lecția ar trebui să fie foarte clară. Dependența noastră excesivă de combustibilii fosili importați ne face vulnerabili”, a afirmat președinta Comisiei Europene.

În acest context, oficialul european a insistat asupra necesității accelerării investițiilor în surse alternative de energie, de la regenerabile la energie nucleară, cu respectarea neutralității tehnologice.

Uniunea Europeană avertizează, de asemenea, că impactul economic al războiului dintre SUA și Israel în Iran ar putea dura ani de zile, iar creșterea prețurilor la energie nu va dispărea rapid, punând presiune suplimentară asupra economiilor europene și asupra consumatorilor.

