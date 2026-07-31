Live TV

Ursula Von der Leyen cere expulzarea rapidă a migranţilor din Ceuta, al căror număr a ajuns la 60.000. „Imaginile sunt inacceptabile”

Data publicării:
Ursula Von der Leyen
Valul record de migranți dinspre Maroc spre Ceuta a stârnit reacții ferme la Bruxelles, unde se cere sprijin și acțiuni urgente. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Este ca şi cum 34 de milioane de oameni ar fi intrat pe teritoriul spaniol în 24 de ore” Interpretarea unei legi

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat vineri că imaginile care vin din exclava spaniolă Ceuta, unde au pătruns dinspre Maroc zeci de mii de migranţi ilegali, sunt „inacceptabile” şi a adăugat că „returnările trebuie să fie rapide, aşa cum permit normele noastre” europene, relatează agenţia EFE.

„Imaginile care vin din Ceuta sunt inacceptabile. Nu putem permite nimănui să intre în Uniunea noastră fără a respecta normele noastre”, a scris Ursula von der Leyen într-un mesaj pe reţelele de socializare.

„Trebuie să înceteze imediat traversările periculoase. Trebuie destructurate reţelele de trafic ilegal. Şi returnările trebuie să fie rapide, aşa cum permit normele noastre”, a indicat preşedinta executivului comunitar.

Ea a menţionat că i-a însărcinat pe comisarii europeni pentru afaceri interne, Magnus Brunner, şi pentru Mediterana, Dubravka Suica, „să ofere sprijin pentru a pune situaţia sub control”.

Comisarul Brunner, a continuat Von der Leyen, „colaborează deja îndeaproape cu Spania şi este dispus să se deplaseze în zonele critice” şi „se va ocupa de furnizarea unui sprijin operativ suplimentar Spaniei, inclusiv prin intermediul Frontex”.

„Sunt încrezătoare că o colaborare strânsă a noastră cu Marocul va contribui la obţinerea unor rezultate concrete”, a concluzionat preşedinta Comisiei Europene.

„Este ca şi cum 34 de milioane de oameni ar fi intrat pe teritoriul spaniol în 24 de ore”

Între timp, preşedintele administraţiei locale a exclavei spaniole Ceuta, Juan Vivas, a anunţat că numărul migranţilor ilegali care au pătruns în ultimele zile pe acest teritoriu spaniol situat pe coasta marocană a Africii a ajuns la circa 60.000, aceştia venind înot sau prin forţarea gardului de la frontieră.

„Estimările arată că aproximativ 60.000 de persoane au intrat în oraşul nostru în acest episod. Acest număr echivalează cu 70% din populaţia Ceutei. Ca să vă faceţi o idee, este ca şi cum 34 de milioane de oameni ar fi intrat pe teritoriul spaniol în 24 de ore. În mod evident, această cifră arată că este imposibil să absorbim o asemenea presiune”, a explicat oficialul spaniol, potrivit AFP.

Interpretarea unei legi

De partea sa, premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat vineri că acest val migrator brusc şi masiv este generat de o interpretare pe care grupările mafiote ale traficanţilor au dat-o unei hotărâri recente a justiţiei spaniole referitoare la returnarea migranţilor sosiţi pe mare.

Conform acestei hotărâri, „nu pot fi returnate la frontieră persoanele care ar sosi în Spania pe mare”, a explicat Sanchez, adăugând că „această interpretare (...) s-a răspândit ca focul de praf de puşcă în ultimele ore”.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Accident
1
Condamnare-record pentru un șofer de TIR: cum a dus o șicanare în trafic la o tragedie și...
Spain Ceuta
2
Urgență umanitară și socială absolută în Spania. Imagini incredibile, cu mii de migranți...
Zile libere pentru angajați în 2026. Foto Getty Images
3
Următoarea minivacanță din 2026: Când vor avea angajații din România patru zile libere...
dr Sorin Baila
4
Intervenția chirurgicală care reface drumul sângelui către picior
sosoaca face declaratii
5
Diana Șoșoacă, implicată într-un accident rutier în București. Eurodeputata a fost...
Mihai Stoica, implicat într-un scandal uriaș după Auda - FCSB! I-a răsturnat masa
Digi Sport
Mihai Stoica, implicat într-un scandal uriaș după Auda - FCSB! I-a răsturnat masa
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump in biroul oval
Statele Unite vor ajunge precum Ceuta dacă democraţii câştigă alegerile, susţine Donald Trump
Ceuta
Spania trimite trupe în Ceuta, frontiera e „în colaps total”, 60.000 de migranţi au intrat în exclavă. Reacția Uniunii Europene
f-16 pregatit de decolare
NATO își întărește flancul estic. Spania a trimis avioane F-18 și elicoptere în România. MApN: 7 aeronave au sosit la Baza 86 Borcea
antonio tajani
Italia vrea să ceară suspendarea Spaniei din Spaţiul Schengen. Motivul invocat de Antonio Tajani
aeronava f-18 al spaniei, in zbor
NATO trimite în România avioane F-18 din Spania, elicoptere anti-dronă și 200 de militari iberici
Recomandările redacţiei
panou guvernul romaniei
Ședință extraordinară de Guvern pentru criza energetică. Executivul...
760707992_3892741587523339_8750701143259595426_n
Nazare, înainte de decizia Fitch: „Azi am continuat dialogul cu...
sorin grindeanu
Grindeanu invocă două variante de Guvern cu „șanse mari să treacă”...
Hungariak Parliament Due To Vote On 17th Constitutional Amendment, Budapest, Hungary - 13 Jul 2026
Centrala nucleară Paks din Ungaria poate rămâne închisă câteva...
Ultimele știri
Pană majoră de curent în Sibiu: Mai multe localități nu au electricitate, activitatea Spitalului Judeţean este afectată
Principalul consilier al lui Gianni Infantino a demisionat. Scandalul vânzării participațiilor la Cupa Mondială continuă
Varşovia l-a convocat pe ambasadorul rus după prăbuşirea unei rachete în Polonia. Anunțul lui Donald Tusk
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A defilat pe podium fără să știe că duce o luptă teribilă în propriul corp: "Am fost șocată. Timpul este...
Cancan
Românii care trebuie să-și schimbe buletinul. Cărțile lor de identitate NU mai sunt valabile de la 3 august...
Fanatik.ro
Steaua, lovitură de proporții cu o zi înaintea debutului Ligii 2: 13 transferuri dintr-un foc de la U...
editiadedimineata.ro
Șapte gigafabrici AI: planul de 10 miliarde de euro al UE pentru a concura cu SUA și China
Fanatik.ro
Firma Alindo Impex SRL, de la care a închiriat Dinamo microbuzul implicat în accidentul mortal, contracte cu...
Adevărul
„Povești cu români în chip de animale”. De la hoteluri care au refuzat români la All Inclusive la 2,6...
Playtech
Cât pierzi la pensie dacă ieși cu 3 ani mai devreme. Calculul pentru o pensie de 4.000 de lei
Digi FM
Dr. Monica Pop, internată după un AVC "făcut de supărare". Îl acuză pe managerul Spitalului de Oftalmologie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză mai mare decât Auda - FCSB: ”Ce rușine! Ar trebui să i se interzică să mai joace în Europa”
Pro FM
Delia, despre schimbările pe care vrea să le facă la 44 de ani: „Nu ai cum să trăiești așa. E prea mult!”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Margot Robbie rupe tăcerea despre experiența cu Jared Leto în „Suicide Squad”: „Mi-era teamă că voi fi bătută...
Adevarul
Seceta a scos din adâncurile Dunării o surpriză din Epoca de Gheață: oseminte care ar putea aparține unui...
Newsweek
Vârsta de pensionare va crește cu 5 ani pentru femei și cu 2 ani la bărbați. Când are loc schimbarea?
Digi FM
Andreea Raicu, reacție fermă după ce Alexandru Rogobete a numit o femeie „epilatoarea șefă”: „Nicio profesie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cel mai mare episod de extincție din istoria Pământului oferă un avertisment pentru prezent. Ce au descoperit...
Digi Animal World
Vacanță transformată în coșmar. O adolescentă de 13 ani a fost mușcată de o baracudă: „Am văzut sânge peste...
Film Now
Au format unul dintre cele mai iubite cupluri din anii '90. De ce s-au despărțit, de fapt, Cindy Crawford și...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...