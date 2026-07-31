Ursula Von der Leyen cere expulzarea rapidă a migranţilor din Ceuta, al căror număr a ajuns la 60.000. „Imaginile sunt inacceptabile”

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat vineri că imaginile care vin din exclava spaniolă Ceuta, unde au pătruns dinspre Maroc zeci de mii de migranţi ilegali, sunt „inacceptabile” şi a adăugat că „returnările trebuie să fie rapide, aşa cum permit normele noastre” europene, relatează agenţia EFE.

„Imaginile care vin din Ceuta sunt inacceptabile. Nu putem permite nimănui să intre în Uniunea noastră fără a respecta normele noastre”, a scris Ursula von der Leyen într-un mesaj pe reţelele de socializare.

„Trebuie să înceteze imediat traversările periculoase. Trebuie destructurate reţelele de trafic ilegal. Şi returnările trebuie să fie rapide, aşa cum permit normele noastre”, a indicat preşedinta executivului comunitar.

Ea a menţionat că i-a însărcinat pe comisarii europeni pentru afaceri interne, Magnus Brunner, şi pentru Mediterana, Dubravka Suica, „să ofere sprijin pentru a pune situaţia sub control”.

Comisarul Brunner, a continuat Von der Leyen, „colaborează deja îndeaproape cu Spania şi este dispus să se deplaseze în zonele critice” şi „se va ocupa de furnizarea unui sprijin operativ suplimentar Spaniei, inclusiv prin intermediul Frontex”.

„Sunt încrezătoare că o colaborare strânsă a noastră cu Marocul va contribui la obţinerea unor rezultate concrete”, a concluzionat preşedinta Comisiei Europene.

„Este ca şi cum 34 de milioane de oameni ar fi intrat pe teritoriul spaniol în 24 de ore”

Între timp, preşedintele administraţiei locale a exclavei spaniole Ceuta, Juan Vivas, a anunţat că numărul migranţilor ilegali care au pătruns în ultimele zile pe acest teritoriu spaniol situat pe coasta marocană a Africii a ajuns la circa 60.000, aceştia venind înot sau prin forţarea gardului de la frontieră.

„Estimările arată că aproximativ 60.000 de persoane au intrat în oraşul nostru în acest episod. Acest număr echivalează cu 70% din populaţia Ceutei. Ca să vă faceţi o idee, este ca şi cum 34 de milioane de oameni ar fi intrat pe teritoriul spaniol în 24 de ore. În mod evident, această cifră arată că este imposibil să absorbim o asemenea presiune”, a explicat oficialul spaniol, potrivit AFP.

Interpretarea unei legi

De partea sa, premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat vineri că acest val migrator brusc şi masiv este generat de o interpretare pe care grupările mafiote ale traficanţilor au dat-o unei hotărâri recente a justiţiei spaniole referitoare la returnarea migranţilor sosiţi pe mare.

Conform acestei hotărâri, „nu pot fi returnate la frontieră persoanele care ar sosi în Spania pe mare”, a explicat Sanchez, adăugând că „această interpretare (...) s-a răspândit ca focul de praf de puşcă în ultimele ore”.

Editor : Sebastian Eduard