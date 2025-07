Ursula von der Leyen cere Israelului să permită intrarea ajutoarelor umanitare în Gaza: „Sunt scene insuportabile”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cere din nou Israelului să permită accesul ajutoarelor umanitare în Fâșia Gaza. Reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale, cu activitate în enclavă, au avertizat că palestinienii sunt supuși unei „înfometări forțate”, anunță Politico.

„Imaginile din Fâșia Gaza sunt insuportabile”, a declarat von der Leyen. „Civilii din Gaza au suferit prea mult, pentru prea mult timp. Aceasta trebuie să înceteze acum”.

În 24 de ore, 15 persoane - inclusiv patru copii - au murit de foame, a declarat marți dimineață Ministerul Sănătății din Gaza. Cele mai recente decese ridică cifrele totale, conform spitalelor locale, la 101 persoane din enclava palestiniană, inclusiv 80 de copii, care au murit de foame de la începutul războiului.

Israelul a blocat intrarea în Gaza a majorității ajutoarelor începând cu luna martie, iar Fundația Umanitară Gaza, susținută de SUA și Israel, a preluat distribuția acestora începând cu luna mai. De atunci, cel puțin 1.000 de persoane au fost ucise în timp ce așteptau la cozi alimentele aduse de convoaiele umanitare, potrivit estimărilor Agenției ONU pentru Refugiați Palestinieni (UNRWA).

„Uciderea civililor care caută ajutor în Gaza este de neconceput”, a declarat marți Kaja Kallas, principalul diplomat al UE, menționând că a vorbit cu ministrul israelian de Externe, Gideon Sa'ar, pentru „a clarifica faptul că Forțele de apărare israeliene (IDF) trebuie să înceteze să ucidă oameni la punctele de distribuție”.

Declarațiile lui Kallas și von der Leyen vin în contextul în care miniștrii de externe din Europa și din zona Commonwealth au acuzat, într-o nouă declarație comună, Israelul că refuză să acorde asistență populației civile din Gaza. Douăzeci de țări din UE, alături de Regatul Unit, Japonia, Canada, Australia și Noua Zeelandă, și comisarul european pentru ajutor umanitar Hadja Lahbib au semnat această declarație.

Într-o postare pe platforma X, Sa'ar a declarat că țările semnatare ale documentului au făcut o „greșeală... o parte dintre ele din bune intenții și o parte dintre ele din obsesie împotriva Israelului”. Sa'ar a adăugat că a vorbit cu Kallas și i-a spus că Hamas este responsabilă pentru „crearea deliberată de fricțiuni între populația civilă, centrele de distribuție a ajutoarelor și IDF”.

Criza sanitară ia amploare

„Aceasta nu este foamete, nu este malnutriție. Aceasta este O înfometare forțată, aceasta este tortură”, a declarat Saira Hussain, un medic britanicO-australian care lucrează în prezent în spitalul Nasser din Gaza.

„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”, a declarat Alex de Waal, director executiv al World Peace Foundation. „Este o foamete genocidală”.

Pe 10 iulie, Kallas a anunțat un acord cu Israelul pentru a crește fluxul de ajutor umanitar, afirmând că Israelul a fost de acord să deschidă mai multe puncte de trecere pentru ajutor și să permită intrarea mai multor camioane cu alimente în Gaza.

Dar aceste măsuri nu sunt suficiente pentru a inversa criza umanitară, a avertizat Waal. „Gândiți-vă la acest lucru ca la o alunecare spre înfometarea în masă... ei nu abordează alunecarea descendentă, ei abordează doar viteza”.

Potrivit lucrătorilor umanitari și profesioniștilor din domeniul sănătății de pe teren, situația a devenit din ce în ce mai disperată.

„M-am plimbat ieri prin piață în căutare de alimente, dar, din păcate, m-am întors cu mâna goală. Nu am găsit nici măcar un bob de făină”, a declarat Mai Elawawda, purtător de cuvânt al ONG-ului Medical Aid for Palestinians in Gaza.

Lucrătorii din domeniul sănătății din Gaza se declară copleșiți de incidentele cu victime în masă din centrele de ajutor. Sâmbătă, au existat „sute și sute de răniți” aduși cu răni prin împușcare de la un centru de distribuire a alimentelor, a declarat Hussain.

Copiii cu arsuri și boli cronice suferă cel mai mult din cauza lipsei de hrană, a spus Hussain: „Dacă ești subnutrit, țesuturile tale nu se vindecă. Toți copiii suferă aici, dar când te gândești la copiii care au, de asemenea, afecțiuni cronice și boli cronice, care ar fi ușor de tratat în orice altă țară, situația este absolut intolerabilă”.

Nou-născuții se luptă, de asemenea, să supraviețuiască deoarece mamele subnutrite nu pot alăpta, a declarat Graeme Groom, un chirurg ortoped britanic care s-a întors din cea mai recentă călătorie în Gaza, în iunie. „Există lapte praf pentru bebelușii normali, dar bebelușii intoleranți la lactoză pur și simplu mor”, a spus el.

