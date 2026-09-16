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Ursula von der Leyen, despre schimbările climatice: „Această vară a fost una a adevărului. Dunărea, Rinul dispar sub ochii noştri”

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dunăre- ungaria
Oamenii se răcoresc în apele extrem de scăzute ale Dunării, în apropiere de Paks, Ungaria. Foto: Profimedia
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Prosperitatea noastră şi securitatea noastră viitoare depind de modul în care gestionăm chestiunile esenţiale ale timpului nostru - schimbările climatice şi Inteligenţa Artificială (AI), a declarat miercuri Ursula von der Leyen în discursul său privind starea Uniunii.

„În ceea ce priveşte schimbarea climatică, această vară a fost una a adevărului. Aproape nicio parte a continentului nu a fost scutită”, a amintit şefa executivului UE în faţa europarlamentarilor reuniţi în plenul PE de la Strasbourg.

„Flăcările s-au extins din munţii din Irlanda, până în insulele din Grecia şi Croaţia. În Alpi, gheţari vechi se retrag tot mai mult în fiecare zi. Impactul tuturor acestor lucruri este devastator: 660.000 de hectare au fost arse. Circa 12 tone de recoltă au fost pierdute”, a adăugat ea.

„Fluvii cheie, precum Dunărea, Rinul sau Garonne, dispar sub ochii noştri”, a mai spus şefa CE.

„Peste 35.000 de decese în timpul valurilor de căldură. Casele de îngrijire şi spitale sunt periculos de supraîncălzite. (...) Aceasta a fost cea mai caldă vară înregistrată vreodată, dar probabil cea mai rece din anii care urmează”, a atras atenţia Von der Leyen.

Ea a insistat că „ştiinţa este clară” şi că Europa se încălzeşte la dublul ratei globale.

„Bineînţeles, tranziţia este complexă şi va trebui să ne adaptăm de-a lungul drumului. Dar nu există nicio îndoială. Europa poate, trebuie şi va rămâne pe cursul stabilit în privinţa obiectivelor climatice”, a dat ea asigurări.

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Editor : B.P.

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