Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a felicitat România, după ce Executivul de la Bruxelles a emis, joi, o evaluare pozitivă pentru cea de-a patra cerere de plată depusă în cadrul PNRR, în valoare de 2,62 miliarde de euro.

„Felicitări, România! Eforturile voastre de reformă sunt răsplătite. Să menținem acest elan și să valorificăm la maximum programul #NextGenEU în țara voastră”, a scris von der Leyen pe rețelele sociale.

Executivul european a anunțat că România a îndeplinit în mod satisfăcător 38 de jaloane și 24 de ținte, iar banii ar urma să fie folosiți pentru investiții și reforme în domenii precum energia, transporturile, administrația fiscală, sănătatea, educația sau digitalizarea administrației publice.

Potrivit Comisiei Europene, evaluarea pozitivă reprezintă un pas important pentru deblocarea fondurilor din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR), principalul instrument al programului european NextGenerationEU.

„Acest pas important se referă la furnizarea fondurilor aferente acestei cereri de plată, sprijinind gestionarea durabilă a pădurilor, decarbonizarea sectoarelor transporturilor și energiei, administrarea fiscală, pensiile publice, infrastructura de sănătate și infrastructura socială pentru persoanele cu dizabilități”, a transmis Comisia Europeană.

Instituția europeană a precizat că fondurile vor contribui și la „consolidarea procesului decizional guvernamental, avansarea digitalizării, îmbunătățirea eficienței sistemului juridic, consolidarea luptei împotriva corupției și sprijinirea dezvoltării sistemului de educație”.

