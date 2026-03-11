Live TV

Video Ursula von der Leyen, în Parlamentul European: „Europa, pregătită pentru impactul conflictului din Orientul Mijlociu”

Data publicării:
President of the European Commission Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen. Sursa foto: Profimedia Images
Prima responsabilitate a Europei este să-şi protejeze cetăţenii şi să se pregătească pentru impactul conflictului actual din Orientul Mijlociu, a declarat miercuri preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în plenul Parlamentului European, anunță Agerpres. Într-o dezbatere comună privind summitul UE din 19-20 martie şi situaţia actuală din Iran şi din regiunea mai extinsă a Orientului Mijlociu, şefa executivului UE a dat asigurări că Uniunea Europeană va apăra întotdeaunaprincipiile Naţiunilor Unite şi ale dreptului internaţional, acţionând ca un protector al păcii.

Pe de altă parte, Ursula von der Leyen a apreciat că o revenire a Europei la combustibilii fosili exportaţi de Rusia, pentru a încerca să compenseze creşterea preţurilor energiei, ar fi o eroare pentru UE: „În actuala criză, unii susţin că ar trebui să abandonăm strategia noastră pe termen lung şi chiar să revenim la combustibilii fosili ruseşti. Aceasta ar fi o greşeală strategică.

Ea a adăugat că Uniunea Europeană pregăteşte opţiuni în vederea scăderii preţurilor energiei, inclusiv măsuri privind ajutoarele de stat şi subvenţii sau plafonări ale preţului gazului.

„De la începerea acestui conflict, preţul gazului a crescut cu 50% şi cel al petrolului cu 27%. Dacă transformaţi în euro, cele zece zile de război au costat deja contribuabilii europeni încă aproximativ 3 miliarde de euro pentru importuri de combustibili fosili. Acesta este preţul dependenţei noastre. Realitatea este că avem resurse de energie interne, regenerabile şi nucleare. Preţurile lor au rămas neschimbate în ultimii zece ani, a explicat preşedinta Comisiei.

Aceasta a ţinut să remarce faptul că, indiferent ce măsuri ia, Uniunea Europeană este vulnerabilă şi dependentă atât timp cât importă din regiuni instabile o mare parte a combustibililor fosili de care are nevoie.

În numele grupului Partidului Popular European, eurodeputatul Jeroen Lenaers a pus accentul pe importanţa solidarităţii europene în faţa actualului conflict din Orientul Mijlociu.

„Acest conflict este deja aproape de noi. Europa trebuie să acţioneze împreună, dar pentru asta trebuie să ştie cum să reacţioneze când un stat membru este atacat. Atunci când este divizată, Europa riscă să fie ignorată, a afirmat eurodeputatul olandez.

De asemenea, Lenaers l-a criticat pe premierul ungar Viktor Orban, spunând că securitatea Europei nu trebuie instrumentalizată, în niciun stat membru, pentru atingerea unor obiective de politică internă.

Rareș Bogdan: Nu avem ce discuta cu Teheranul

Colegul său de grup politic Rareş Bogdan, vicepreşedinte al Comisiei de afaceri externe a PE (AFET), a fost de părere că pentru Europa singura opţiune este alături de coaliţia SUA-Israel. „Nu avem ce discuta cu Teheranul. Vremea poeziei şi a negocierilor diplomatice a trecut. Din păcate, azi în Golf vorbesc armele. Uniunea Europeană a căutat punţi de discuţie ca să facă ce? Bruxellesul este blocat în proceduri şi nuanţe semantice, în timp ce istoria se schimbă tectonic. Părem din nou fricoşi, ca să nu spun rupţi de realitate. Regimul ayatollahilor din Iran nu mai are aliaţi. China şi Rusia privesc şi le oferă mângâieri pe cap, a spus eurodeputatul PPE.

El a atras atenţia asupra faptului că în zona conflictului din Orientul Mijlociu sunt circa trei milioane de rezidenţi europeni şi peste 200.000 de companii active, care trebuie să fie protejaţi. „Când se vor epuiza rachetele şi dronele iraniene, vor vorbi rucsacurile, celulele teroriste ce vor fi activate de Iran pe teritoriul Europei. Ne vor face viaţa un calvar şi abia atunci vom avea o problemă cu adevărat în faţa cetăţenilor noştri, a mai spus Rareş Bogdan.

„Nu războiului, da respectării dreptului internaţional!, a insistat lidera grupului S&D, Iratxe Garcia Perez, a cărei ţară, Spania, consideră că atacurile militare comune americano-israeliene contra Iranului încalcă normele dreptului internaţional. Ea l-a acuzat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru izbucnirea crizei actuale din Orientul Mijlociu.

Victor Negrescu: Oamenii se aşteaptă ca Europa să reacţioneze şi să îi protejeze

Din acelaşi grup europarlamentar, Victor Negrescu a cerut o acţiune coordonată la nivelul UE pentru a limita consecinţele crizei actuale din Orientul Mijlociu asupra economiei europene şi vieţii cetăţenilor europeni.

„Conflictul din Orientul Mijlociu se resimte deja în viaţa europenilor. Oamenii se aşteaptă ca Europa să reacţioneze şi să îi protejeze, pentru că energia nu este doar un sector economic. Atunci când energia devine prea scumpă, industria îşi pierde competitivitatea, fermierii sunt afectaţi. Solicit Consiliului şi Comisiei Europene să propună o acţiune coordonată pentru stabilizarea pieţei energiei şi protejarea puterii de cumpărare, folosirea stocurilor, mecanisme de sprijin din fondurile de rezervă sau finanţări alternative şi combaterea speculei la nivel european. Sunt soluţii ce pot fi adoptate rapid, pentru că energia accesibilă înseamnă protejarea cetăţenilor şi a economiei europene, a accentuat Negrescu, care este şi unul dintre vicepreşedinţii Parlamentului European.

În intervenţia sa, liderul grupului Patrioţi pentru Europa, Jordan Bardella, a declarat că UE trebuie să fie alături de Liban, de suveranitatea şi integritatea sa teritorială, în opinia sa „un stat libanez debarasat de islamiştii Hezbollah fiind cea mai bună garanţie a securităţii Israelului.

„Pe de altă parte, Orientul Mijlociu rămâne unul din plămânii aprovizionării cu energie la nivel mondial. Ştim că fiecare problemă antrenează o creştere imediată a preţului petrolului şi a gazului. Există o exploatare a preţului la pompă, există creşteri ale facturilor şi ale costului vieţii, a atras atenţia Bardella.

Potrivit liderei grupului Renew, Valerie Hayer, în ceea ce priveşte conflictul din Iran şi criza din Orientul Mijlociu, dreptul internaţional şi Europa trebuie să fie respectate.

„Eu refuz să fiu o susţinătoare a acţiunilor SUA. Munca diplomatică masivă trebuie depusă de Europa, care trebuie să ia propriile decizii şi trebuie să se facă respectată, a afirmat eurodeputata franceză.

