Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis duminică o poziție fermă privind condițiile pe care Uniunea Europeană le consideră esențiale pentru orice acord de pace în Ucraina. Declarația vine în contextul discuțiilor de la Geneva, unde oficiali europeni, americani și ucraineni analizează propunerile prezentate de administrația americană.

Von der Leyen afirmă că un plan de pace „credibil” trebuie, în primul rând, „să oprească crimele” și, în același timp, „să nu planteze semințele unui viitor conflict”.

În mesajul transmis pe X, președinta Comisiei Europene subliniază trei condiții fundamentale care trebuie să se regăsească în orice acord discutat:

Granițele Ucrainei nu pot fi modificate prin forță.

Nu trebuie impuse limite asupra forțelor armate ucrainene care ar lăsa țara „vulnerabilă la un atac viitor”.

Rolul central al Uniunii Europene în asigurarea păcii trebuie „reflectat pe deplin”, cu perspectiva ca Ucraina „să se alăture în cele din urmă Uniunii”.

Von der Leyen subliniază că stabilitatea pe termen lung depinde de garantarea securității Ucrainei și de menținerea principiilor dreptului internațional.

Apel pentru întoarcerea copiilor ucraineni răpiți

Un alt punct important al declarației îl reprezintă problema copiilor ucraineni transferați forțat în Rusia. Ursula von der Leyen cere întoarcerea „fiecărui copil ucrainean răpit”, afirmând că „zeci de mii de băieți și fete rămân captivi” pe teritoriul rus. Ea insistă că această problemă trebuie tratată ca parte integrantă a oricărui proces de pace și de reconstrucție.

Poziția Comisiei Europene este transmisă în momentul în care la Geneva se desfășoară consultări intense privind planul de pace propus de Washington, un document care a generat preocupări la Kiev și discuții între partenerii occidentali. Uniunea Europeană participă la aceste negocieri cu dorința de a menține un cadru comun de acțiune.

Editor : M.I.