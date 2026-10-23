Ursula von der Leyen mulțumește României pentru eforturile de salvarea vieților marinarilor de pe nava lovită lângă Constanța

Șefa Comisiei Europene a transmis un mesaj după ce încă o navă a fost lovită în Marea Neagră, în apropiere de Constanța. Ursula von der Leyen a transmis că este profund îngrijorată și mulțumește echipelor de salvare care lucrează pentru a-i găsi pe cei dispăruți.

Șefa Comisiei a transmis: „Sunt profund îngrijorată de încă o escaladare a tensiunilor din partea Rusiei în Marea Neagră.

O navă civilă cu echipaj ucrainean și azer a fost lovită în largul coastelor României.

Aceste atacuri nesăbuite vizează vieți nevinovate și încalcă în mod flagrant dreptul internațional.

Gândurile mele se îndreaptă către familia și cei dragi ai marinarului care și-a pierdut viața.

Și către familiile celor trei membri ai echipajului care sunt încă dispăruți.

Le adresez mulțumirile mele echipelor de salvare care lucrează fără încetare pentru a-i găsi”, și-a încheiat aceasta mesajul.

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Editor : A.R.