Ursula von der Leyen propune membrilor UE opţiuni de finanţare pentru Ucraina. Care sunt cele trei variante avute în vedere

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a prezentat într-o scrisoare membrilor Uniunii Europene trei variante de finanţare pentru Ucraina, arătând în documentul la care a avut acces Reuters că este posibilă şi o combinaţie a opţiunilor respective, informează Financial Times.

„Am identificat trei opţiuni principale, respectiv finanţarea sprijinului de către statele membre prin granturi (n.r. ajutoare nerambursabile), un împrumut cu acoperire limitată finanţat de împrumuturi ale Uniunii Europene pe pieţele financiare, sau un împrumut cu acoperire limitată legat de soldul disponibil al activelor imobilizate”, a afirmat şefa Executivului european.

Ursula von der Leyen s-a întâlnit vineri cu prim-ministrul belgian Bart De Wever, în încercarea de a debloca negocierile privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea unui împrumut important pentru Ucraina, anunță European Pravda.

Potrivit Politico, scopul a fost ca von der Leyen să-l convingă pe De Wever să renunțe la rezistența Belgiei față de propunerea Comisiei Europene de a finanța un împrumut de 140 de miliarde de euro.

Întâlnirea dintre von der Leyen și De Wever a urmat discuțiilor pregătitoare dintre înalți funcționari ai Comisiei și guvernul belgian de vinerea trecută, care nu au dus la niciun progres.

Comisia a propus să permită guvernelor UE să utilizeze cea mai mare parte a activelor suverane ale Rusiei înghețate în Europa pentru a sprijini Ucraina, fără a le confisca în totalitate. Cu toate acestea, planul a fost blocat din cauza preocupărilor Belgiei: majoritatea acestor active rusești sunt deținute pe teritoriul belgian. UE a declarat că problema utilizării activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina rămâne pe ordinea de zi, iar o decizie finală va fi luată în decembrie 2025.

