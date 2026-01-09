Ursula von der Leyen s-ar putea confrunta cu o moțiune de cenzură după acordul cu Mercosur (Politico)

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va confrunta probabil cu o moțiune de cenzură privind acordul comercial cu Mercosur în următoarele săptămâni, potrivit grupului de extremă dreapta Patrioți pentru Europa, relatează Politico.

Liderul grupului Patrioți, influentul politician francez Jordan Bardella, a anunțat joi seara pe X planul de moțiune de cenzură. Partidul său, Adunarea Națională, se opune acordului comercial dintre UE și blocul sud-american Mercosur, susținut de Ursula von der Leyen. Vineri, o majoritate calificată a statelor membre ale UE a aprobat acordul comercial mult așteptat, la care Franța s-a opus.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Sperăm să depunem moțiunea de cenzură pentru vot în sesiunea din ianuarie”, a declarat un înalt oficial al Partidului Patrioți pentru Europa pentru sursa citată.

După depunere, echipa juridică a Parlamentului va verifica moțiunea și, dacă va fi aprobată, președinta Parlamentului, Roberta Metsola, va contacta toți deputații europeni pentru a le comunica detaliile. Dacă se va urma procedura aplicată în cazul moțiunilor de cenzură anterioare, este probabil ca dezbaterea să aibă loc luni, 19 ianuarie, iar votul joi, 22 ianuarie.

Programarea unei moțiuni de cenzură necesită sprijinul a 72 de parlamentari. Deoarece Partidul Patrioți are 82 de deputați în Parlamentul European, nu are nevoie de sprijinul altor grupuri politice.

Moțiunea – care, dacă ar fi adoptată, ar duce la demiterea lui von der Leyen și a tuturor celor 26 de comisari ai săi – va fi aproape sigur respinsă, deoarece ar necesita o majoritate de două treimi din voturile exprimate, menționează sursa citată.

Au existat trei încercări anterioare de a o demite pe von der Leyen prin voturi de neîncredere – două inițiate de extrema dreaptă și una de extrema stângă. Toate au eșuat.

Jordan Bardella l-a acuzat, de asemenea, pe președintele francez Emmanuel Macron că este ipocrit, pretinzând că se opune acordului Mercosur și „trădând fermierii francezi” prin faptul că nu a făcut suficient pentru a-l opri. El a declarat că Adunarea Națională va depune o moțiune de cenzură și împotriva guvernului francez.

Citește și:

Nicușor Dan, despre acordul UE - Mercosur: „România va câștiga noi piețe pentru exporturi. Agricultura noastră este protejată”

Scandal în Coaliție: PSD critică dur MAE pentru votul dat în favoarea acordului UE-Mercosur. Reacția lui Nicușor Dan

Editor : A.M.G.