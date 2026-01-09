Live TV

Ursula von der Leyen s-ar putea confrunta cu o moțiune de cenzură după acordul cu Mercosur (Politico)

Data publicării:
Plenary session of the European Parliament
Ursula von der Leyen. Sursa foto: Profimedia Images

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va confrunta probabil cu o moțiune de cenzură privind acordul comercial cu Mercosur în următoarele săptămâni, potrivit grupului de extremă dreapta Patrioți pentru Europa, relatează Politico.

Liderul grupului Patrioți, influentul politician francez Jordan Bardella, a anunțat joi seara pe X planul de moțiune de cenzură. Partidul său, Adunarea Națională, se opune acordului comercial dintre UE și blocul sud-american Mercosur, susținut de Ursula von der Leyen. Vineri, o majoritate calificată a statelor membre ale UE a aprobat acordul comercial mult așteptat, la care Franța s-a opus. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Sperăm să depunem moțiunea de cenzură pentru vot în sesiunea din ianuarie”, a declarat un înalt oficial al Partidului Patrioți pentru Europa pentru sursa citată.

După depunere, echipa juridică a Parlamentului va verifica moțiunea și, dacă va fi aprobată, președinta Parlamentului, Roberta Metsola, va contacta toți deputații europeni pentru a le comunica detaliile. Dacă se va urma procedura aplicată în cazul moțiunilor de cenzură anterioare, este probabil ca dezbaterea să aibă loc luni, 19 ianuarie, iar votul joi, 22 ianuarie.

Programarea unei moțiuni de cenzură necesită sprijinul a 72 de parlamentari. Deoarece Partidul Patrioți are 82 de deputați în Parlamentul European, nu are nevoie de sprijinul altor grupuri politice.

Moțiunea – care, dacă ar fi adoptată, ar duce la demiterea lui von der Leyen și a tuturor celor 26 de comisari ai săi – va fi aproape sigur respinsă, deoarece ar necesita o majoritate de două treimi din voturile exprimate, menționează sursa citată.

Au existat trei încercări anterioare de a o demite pe von der Leyen prin voturi de neîncredere – două inițiate de extrema dreaptă și una de extrema stângă. Toate au eșuat.

Jordan Bardella l-a acuzat, de asemenea, pe președintele francez Emmanuel Macron că este ipocrit, pretinzând că se opune acordului Mercosur și „trădând fermierii francezi” prin faptul că nu a făcut suficient pentru a-l opri. El a declarat că Adunarea Națională va depune o moțiune de cenzură și împotriva guvernului francez.

Citește și:

Nicușor Dan, despre acordul UE - Mercosur: „România va câștiga noi piețe pentru exporturi. Agricultura noastră este protejată”

Scandal în Coaliție: PSD critică dur MAE pentru votul dat în favoarea acordului UE-Mercosur. Reacția lui Nicușor Dan

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
2
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
România UE
3
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
155mm
4
Cum ar putea deveni India prima țară din lume care utilizează un proiectil de artilerie...
exercitiu-nato-Sea-Shield-24-map
5
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval...
”Situație bizară”: verișoara copiilor a devenit mama lor vitregă, iar noii lor frați le sunt și verișori! ”Este trist”
Digi Sport
”Situație bizară”: verișoara copiilor a devenit mama lor vitregă, iar noii lor frați le sunt și verișori! ”Este trist”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan
Nicușor Dan, despre acordul UE - Mercosur: „România va câștiga noi piețe pentru exporturi. Agricultura noastră este protejată”
Comisia Europeană. Foto Profimedia
În ciuda opoziției Franței, ambasadorii UE au luat decizia preliminară de a aproba acordul cu Mercosur. Poziția României
Comisia Europeana steaguri
UE, aproape de a încheia acordul comercial cu Mercosur, în ciuda protestelor fermierilor
Proteste Bruxelles
Agricultorii belgieni protestează cu cartofi prăjiţi în faţa Parlamentului European
zelenski vizita cipru
Zelenski cere o accelerare a aderării Ucrainei la UE, la preluarea preşedinţiei Uniunii de către Cipru
Recomandările redacţiei
petrolier-confiscat-caraibe
SUA au confiscat un nou petrolier, în Caraibe. Avertisment dur...
sri inquam octav ganea
Nicușor Dan va începe negocierile cu PSD pentru numirile la șefiile...
avalansa in carpati
Avalanșe la Bâlea Lac, printre cele mai puternice din ultimii 5 ani...
Bloody November in Tehran
Haos în Iran. Localnicii amenință că nu vor renunța prea ușor la...
Ultimele știri
„Un coșmar de neînțeles, greu de acceptat”: durerea s-a transformat în furie după incendiul care a devastat barul din Crans-Montana
Rusia ridică miza și readuce în joc Oreșnik. De ce a aruncat Putin în luptă o armă pe care n-a mai folosit-o din 2024
Donald Trump este dispus să acorde garanții de securitate Ucrainei doar pentru că nu se așteaptă ca Rusia să invadeze din nou
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă din 9 ianuarie 2026. Venus și Jupiter aduc iubire și armonie pentru trei zodii
Cancan
Dorian Popa riscă să meargă la ÎNCHISOARE! Vești proaste pentru influencer la început de 2026
Fanatik.ro
Cristina Neagu, mesaj emoționant pentru tatăl său. Fosta sportivă și-a pierdut părintele în urmă cu aproape...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Afacerea colosală în care a fost implicat fostul patron al Rapidului. A luat 87.000.000 de dolari de la...
Adevărul
Cum a ținut un robot al armatei ucrainene linia frontului 45 de zile. Funcționarea mașinii de luptă, posibilă...
Playtech
Accident în parcarea unui supermarket în 2026: reguli, vină și ce faci cu polița
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
Rușii au folosit pentru a doua oară racheta ”Oreshnik” în Ucraina: ”M-am gândit: `Asta e, ultimele secunde de...
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Demi Moore, adevărul despre ritualul pe care l-a avut cu fostul său soț, Bruce Willis: „A continuat să facă...
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al...
Newsweek
Femeile au o pensie cu 1.500 lei mai mică decât bărbații. Ministrul muncii spune cum reduce această diferență
Digi FM
Ce experiență a avut Mihai Albu după ce a ales să meargă la munte cu trenul, nu cu mașina: „Am scăpat de...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, decizie neașteptată după ce s-a aflat că are probleme cu banii. Managerul lui: „Vrea să fie...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...