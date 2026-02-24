Liderii europeni au sosit la Kiev pe 24 februarie pentru a marca patru ani de la lansarea invaziei rusești pe scară largă, în contextul în care țara găzduiește o serie de întâlniri la nivel înalt menite să consolideze sprijinul occidental. Vizitele coincid cu reuniunile Coaliției de Voință și summitul Ucraina-Nordic-Baltic, care reunesc parteneri europeni cheie în momentul în care războiul intră în al cincilea an. Printre cei sosiți s-au numărat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, alături de liderii Danemarcei, Estoniei, Finlandei, Islandei, Letoniei, Lituaniei, Croației, Norvegiei și Suediei, arată Kyiv Independent.

Liderii europeni, la comemorarea a patru ani de război în Ucraina.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat marţi dimineaţă că se află la Kiev, pentru a zecea oară în decursul celor patru ani de când Rusia şi-a început invazia la scară largă a Ucrainei, pentru a transmite un mesaj de solidaritate şi susţinere.

Ursula von der Leyen a postat pe contul de X imagini de la sosirea în gara din Kiev.

„Sunt la Kiev pentru a zecea oară de la începutul războiului. Pentru a reafirma că Europa susţine cu fermitate Ucraina, financiar, militar şi în această iarnă grea. Pentru a sublinia angajamentul nostru durabil faţă de lupta dreaptă a Ucrainei. Şi pentru a transmite un mesaj clar atât poporului ucrainean, cât şi agresorului: nu vom renunţa până când pacea nu va fi restabilită. Pace în condiţiile impuse de Ucraina”, a scris Ursula von der Leyen.

Președintele Consiliului European a marcat, la rândul său, printr-un mesaj transmis pe X momentul vizitei sale la Kiev.

„Patru ani de război de agresiune nedrept. Patru ani de curaj ucrainean de neclintit. Patru ani de sprijin european neclintit. O hotărâre comună: asigurarea unei păci juste și durabile în Ucraina. De aceea ne aflăm astăzi aici, la Kiev”, a scris Costa.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a întâmpinat delegațiile la gara din Kiev, mulțumindu-le pentru „sprijinul neclintit acordat Ucrainei și valorilor și principiilor europene comune”.

Mesaj de sprijin în cadrul unei declarații comune

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Uniunii Europene, Ursula von der Leyen, au declarat marți că viitorul unei „Ucraine sigure și prospere se află în Uniunea Europeană”.

Într-o declarație comună, liderii au afirmat că Ucraina „poate conta pe sprijinul nostru deplin în ceea ce privește aderarea la UE și reconstrucția postbelică”, adăugând că blocul rămâne hotărât să asigure o „pace cuprinzătoare, justă și durabilă” bazată pe dreptul internațional.

Ei au declarat că UE a convenit să furnizeze încă 90 de miliarde de euro între 2026 și 2027 pentru a ajuta Ucraina să răspundă nevoilor urgente în materie de buget și apărare, inclusiv 60 de miliarde de euro pentru scopuri militare în cadrul „programului Porcupine”, prima plată urmând să fie efectuată „cât mai curând posibil”. Liderii au mai declarat că „colaborează cu Ucraina la un nou plan de securitate și pregătire energetică”, axat pe repararea rețelelor, repunerea în funcțiune a centralelor electrice avariate și implementarea rapidă a energiei regenerabile descentralizate.

Liderii vor participa și la o reuniune a Coaliției de Voință, convocată de președintele Franței, Emmanuel Macron, și de prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer. Pe măsură ce agresiunea Rusiei intră în al cincilea an, reuniunea va reconfirma angajamentul celor 35 de state participante de a sprijini Ucraina în obținerea unei păci durabile și solide, asigurând securitatea atât a Ucrainei, cât și a Europei.

