Ursula von der Leyen spune că Europa ar putea adopta strategia dezvoltării cu „două viteze”, înaintea unui summit decisiv

Data publicării:
Ursula von der Leyen.
Ursula von der Leyen. Foto: Profimedia

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, afirmă că UE ar trebui să ia în considerare cooperarea între grupuri mai mici de țări dacă nu se poate ajunge la unanimitate pentru a promova agenda economică. Fostul premier italian Mario Draghi a făcut apel la un „federalism pragmatic” înaintea unui summit decisiv, potrivit Euronews

Ursula von der Leyen a sugerat că țările dispuse să colaboreze în domeniul economic ar trebui să continue în grupuri mai mici dacă nu se poate ajunge la un consens înaintea summitului crucial axat pe consolidarea economiei europene, strânsă între SUA și China. 

Președinta Comisiei Europene a declarat că obiectivul rămâne promovarea unei agende economice „ambițioase” convenite de toate cele 27 de state membre, dar dacă acest lucru nu este posibil din cauza diferențelor politice, statele membre ar trebui să se orienteze către coaliții mai mici. 

Afirmațiile sale vin după ce Mario Draghi, una dintre cele mai influente voci din dezbaterea europeană, a solicitat UE să funcționeze ca o adevărată uniune și a îndemnat liderii europeni să adopte o abordare federalistă „pragmatică” pentru proiectele comune, de la energie la securitate. 

„Ambiția noastră ar trebui să fie întotdeauna aceea de a ajunge la un acord între toate cele 27 de state membre”, a scris von der Leyen într-o scrisoare adresată luni liderilor. „Cu toate acestea, în cazul în care lipsa progreselor sau a ambiției riscă să submineze competitivitatea sau capacitatea de acțiune a Europei, nu ar trebui să ezităm să utilizăm posibilitățile prevăzute în tratate în cadrul cooperării consolidate”, mai notează ea. 

Principiul cooperării consolidate permite statelor membre, cu condiția ca cel puțin nouă țări să fie de acord, să aprofundeze integrarea fără restul statelor membre. 

Aceste declarații marchează o îndepărtare semnificativă de principiul consensului care ghidează instituțiile UE și deschide ușa către o Europă cu două viteze. 

Liderii europeni se vor reuni joi la un summit informal la Castelul Alden Biesen. 

Draghi se va alătura celor 27 alături de fostul prim-ministru italian Enrico Letta. 

În perioada premergătoare reuniunii, președintele Consiliului European, António Costa, a declarat pentru Euronews că reuniunea va servi la concentrarea atenției asupra punerii în aplicare a rapoartelor Draghi și Letta publicate în 2024 și va oferi „orientări politice clare” pentru lideri. 

Înaintea summitului, un grup de 10 țări se va reuni la invitația Germaniei, Italiei și Belgiei pentru a stabili o linie comună. Franța va participa, potrivit unui diplomat. 

În scrisoarea sa, von der Leyen a afirmat că Comisia intenționează să accelereze agenda de simplificare, dar a îndemnat colegiuitorii din Parlamentul European să adopte o atitudine constructivă. 

Ea a mai scris că executivul va lansa o nouă inițiativă pentru a reduce „supraîncărcarea” care determină statele membre să adauge și mai multă birocrație peste directivele UE existente. 

Companiile europene critică de mult timp această practică, argumentând că ea crește costurile și creează confuzie în materie de reglementare pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în Europa. 

