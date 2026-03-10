Live TV

Ursula von der Leyen stârnește un val de critici la Bruxelles după declarația despre „vechea ordine mondială”

Data publicării:
President of the European Commission Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen. Sursa foto: Profimedia Images
Declarațiile președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit cărora Europa „nu mai poate fi gardianul vechii ordini mondiale” au provocat reacții critice din partea unor înalți oficiali europeni și a unor lideri politici, care au apărat rolul Uniunii Europene în menținerea ordinii internaționale bazate pe norme.

Preşedintele Consiliului European, portughezul Antonio Costa, şi vicepreşedinta CE, spaniola Teresa Ribera, sunt figurile de cel mai înalt profil care s-au delimitat de Von der Leyen, în timp ce critici au venit şi din partea Parlamentului European, a guvernului spaniol şi a unor experţi.

Preşedinta CE era deja în vizor pentru o poziţie văzută din unele capitale europene ca fiind prea favorabilă axei SUA-Israel în conflictul din Orientul Mijlociu. Luni, Ursula von der Leyen a mai spus că nu merită să se verse „nici măcar o lacrimă” pentru căderea regimului iranian.

„Avem nevoie de un sistem de guvernanţă global bazat pe norme. Bineînţeles, şi sistemul Naţiunilor Unite trebuie, de asemenea, reexaminat. Şi atunci când formatele tradiţionale devin nefuncţionale, ne revine sarcina de a găsi modalităţi creative de a rezolva cele mai grave crize ale timpului nostru”, a declarat Ursula von der Leyen într-un discurs ţinut luni la conferinţa anuală a ambasadorilor UE.

Ea a adăugat că „Europa nu mai poate fi gardianul vechii ordini mondiale, al unei lumi care a dispărut şi care nu se va întoarce” şi, deşi UE va apăra întotdeauna „sistemul bazat pe norme”, a adăugat că Europa nu mai poate să se limiteze doar la această structură pentru a-şi proteja interesele.

„Trebuie să construim propriul nostru drum european şi să găsim noi modalităţi de a coopera cu partenerii noştri”, a subliniat Von der Leyen, care a evitat în timpul discursului să menţioneze că atacul Statelor Unite şi Israelului împotriva Iranului a ocolit ONU.

Surse comunitare au precizat că acest discurs nu avea ca scop să îngroape respectul pentru un sistem bazat pe norme, ci să sublinieze că, într-o lume tot mai conflictuală, UE nu poate să se bazeze doar pe aceste garanţii ca singura modalitate de a-şi apăra interesele. Preşedinta CE mizează, în acest context, pe faptul ca Bruxelles-ul să îşi construiască propria cale bazată pe valorile sale fundamentale şi în care blocul european să ştie să îşi folosească punctele forte pentru a câştiga o independenţă mai mare.

Preşedintele Consiliului European, instituţia în care sunt reprezentate guvernele celor 27 de state membre, a fost cel mai categoric în reacţia sa la afirmaţiile lui Von der Leyen în acelaşi cadru în care s-a exprimat politiciana germană cu 24 de ore înainte.

„O realitate în care Rusia încalcă pacea, China perturbează comerţul şi Statele Unite sfidează ordinea internaţională bazată pe norme. În această nouă realitate, care ar trebui să fie misiunea Uniunii Europene? În primul rând, trebuie să apăram ordinea internaţională bazată pe norme”, a spus Antonio Costa.

Vicepreşedinta CE, Teresa Ribera, a declarat, la rândul ei, că Von der Leyen „poate că nu s-a exprimat în modul cel mai adecvat”, deşi a afirmat că politiciana germană „este pe deplin angajată faţă de ordinea internaţională”.

Teresa Ribera a subliniat importanţa de a „apăra, evidenţia şi accentua că legislaţia internaţională este un element central al proiectului şi al securităţii europene”.

Din partea Parlamentului European, preşedinta grupului social-democrat, Iratxe Garcia, şi-a exprimat marţi „îngrijorarea” faţă de nişte cuvinte care, potrivit declaraţiilor sale, „pun la îndoială multilateralismul şi diplomaţia fără reflecţia adecvată”.

Ministrul spaniol de externe, Jose Manuel Albares, a declarat, la rândul său, că acest guvern „se identifică pe deplin cu declaraţia lui Antonio Costa” şi a afirmat că „nu există o opoziţie între o veche ordine şi o nouă ordine”, ci între o „ordine internaţională şi dezordine”.

