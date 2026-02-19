Live TV

Ursula von der Leyen va vizita Groenlanda: când ajunge președinta Comisiei Europene în Arctica

Data publicării:
PHOTO-2026-01-17-09-18-55
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua o vizită în Groenlanda în martie, a anunțat echipa sa joi, relatează Politico. Von der Leyen va sublinia sprijinul UE pentru Groenlanda, în contextul planurilor președintelui american Donald Trump privind teritoriul danez.

Președinta von der Leyen va vizita regiunea Arctică, iar vizita va include și Groenlanda. Vizita ar urma să aibă loc în martie, dar nu avem o dată exactă pentru moment și nici alte detalii pe care să le putem face publice, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, confirmând o informație difuzată de Bloomberg.

Arctica a devenit o regiune strategică importantă pentru puterile mondiale. Topirea gheții din cauza schimbărilor climatice deschide noi rute maritime. Trimisul special al UE pentru Arctica, Claude Veron-Reville, a declarat că regiunea trece prin „schimbări profunde”, marcate de „tensiuni geopolitice crescânde și concurență geoeconomică determinate de poziția sa strategică”.

Vizita lui Von der Leyen are loc la doar câteva săptămâni după ce Trump și-a reînnoit interesul pentru achiziționarea Groenlandei, provocând tensiuni sporite între UE și Washington.

În ianuarie, Von der Leyen a subliniat: „Integritatea teritorială și suveranitatea sunt principii fundamentale ale dreptului internațional. ... UE este în deplină solidaritate cu Danemarca și poporul groenlandez”.

NATO a demarat recent o misiune în regiune, în efortul de a-l menține pe Trump de partea sa. Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat: „Securitatea în Arctica și în Extremul Nord este esențială pentru noi, ca NATO, ca europeni, dar și pentru America de Nord”.

Groenlanda este cel mai mare beneficiar financiar în cadrul schemei UE pentru țările și teritoriile de peste mări. Comisia Europeană a propus dublarea sprijinului financiar pentru insulă începând din 2028.

Reformele economice, noua linie de apărare a UE în fața Chinei și a politicilor lui Trump. Pe ce soluție mizează Ursula von der Leyen

