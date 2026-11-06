Ursula von der Leyen vine în România. Președinta Comisiei Europene se va întâlni cu Nicușor Dan și Luca Niculescu

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va vizita România, luni, în cadrul deplasării sale în regiunea Mării Negre.

„Luni, 9 noiembrie, Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va afla în România în cadrul vizitei sale în regiunea Mării Negre. Cu această ocazie, va avea întrevederi cu președintele României, Nicușor Dan, și cu prim-ministrul Luca Niculescu”, arată reprezentanța Comisiei Europene în România.

„Luni, președinta își va începe vizita în regiunea Mării Negre la București. Acolo se va întâlni cu președintele român Dan și cu prim-ministrul român Niculescu.

Marți, președinta se va afla la Varna, în Bulgaria. Acolo se va întâlni cu prim-ministrul Radev și va efectua, de asemenea, o vizită la Academia Navală «Nikola Vaptsarov».

Miercuri, președinta von der Leyen va participa la Conferința Națiunilor Unite privind schimbările climatice, COP 31, care are loc la Antalya, în Turcia.

Joi, președinta va participa la reuniunea Comunității Politice Europene, care se va desfășura la Dublin, în Irlanda. Iar vineri, tot la Dublin, va lua parte la întâlnirea informală a Consiliului European”, a anunțat, vineri, purtătoarea de cuvânt a cabinetului de președinte al Comisiei Europene, Paula Pinho.

Editor : Alexandru Costea