Live TV

Ursula von der Leyen vine în România. Președinta Comisiei Europene se va întâlni cu Nicușor Dan și Luca Niculescu

Data actualizării: Data publicării:
Ursula von der Leyen.
Ursula von der Leyen. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va vizita România, luni, în cadrul deplasării  sale în regiunea Mării Negre. 

„Luni, 9 noiembrie, Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va afla în România în cadrul vizitei sale în regiunea Mării Negre. Cu această ocazie, va avea întrevederi cu președintele României, Nicușor Dan, și cu prim-ministrul Luca Niculescu”, arată reprezentanța Comisiei Europene în România. 

„Luni, președinta își va începe vizita în regiunea Mării Negre la București. Acolo se va întâlni cu președintele român Dan și cu prim-ministrul român Niculescu.  

Marți, președinta se va afla la Varna, în Bulgaria. Acolo se va întâlni cu prim-ministrul Radev și va efectua, de asemenea, o vizită la Academia Navală «Nikola Vaptsarov». 

Miercuri, președinta von der Leyen va participa la Conferința Națiunilor Unite privind schimbările climatice, COP 31, care are loc la Antalya, în Turcia. 

Joi, președinta va participa la reuniunea Comunității Politice Europene, care se va desfășura la Dublin, în Irlanda. Iar vineri, tot la Dublin, va lua parte la întâlnirea informală a Consiliului European”, a anunțat, vineri, purtătoarea de cuvânt a cabinetului de președinte al Comisiei Europene, Paula Pinho.

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marco rubio
1
Secretarul de Stat Marco Rubio ia în considerare demisia. El ar fi discutat chestiunea cu...
jd vance profimedia
2
Vicepreședintele SUA, J. D. Vance, consideră că războiul din Iran este „motivul” pentru...
Tudorel Toader la o sedinta
3
Fostul ministru Tudorel Toader, după ce fiul său a fost dat afară de la UAIC: Sunt multe...
mojtaba khamenei
4
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, lansează un avertisment după rezultatele...
nicusor dan si elbridge colby subsecretar_pentru_politica_de_aparare_al_statelor_unite_ale_americii-32
5
Surse: N. Dan i-a transmis adjunctului de la Pentagon că România este dispusă să...
Marea campioană și-a ales un partener mult mai tânăr și a dat cărțile pe față
Digi Sport
Marea campioană și-a ales un partener mult mai tânăr și a dat cărțile pe față
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilustrație cu Ursula von der Leyen și Friedrich Merz
Friedrich Merz și Ursula von der Leyen, în dezacord privind relația UE cu Canada. Miza disputei: statutul de membru asociat
roxana minzatu
UE şi-a propus ca până în 2030 ponderea elevilor de 15 ani cu rezultate slabe la citire, matematică şi ştiinţe să scadă sub 15%
comisia europeana
CE limitează accesul la imaginile din satelit ale unor zone din Orientul Mijlociu. Cum explică decizia
Dumitru Chisăliță.
România pregătește concesionarea a trei perimetre eoliene în Marea Neagră. Ce potențial au, potrivit ministrului Energiei
PNRR steag UE
Manole îl acuză pe Pîslaru că a transmis date false Comisiei Europene: „România va pierde bani din PNRR”
Recomandările redacţiei
„Este doar începutul”. Riscă alertele cu bombe să paralizeze aviația...
tiktok
Comisia Europeană acuză TikTok că pune în pericol sănătatea mintală a...
profimedia-1149490222
Noi amenințări privind siguranța traficului aerian din Europa: mai...
steag gunoi
Poliția s-a autosesizat în cazul steagului folosit pentru a căra...
Ultimele știri
Inundații în Corsica: doi oameni au murit după ce mașina lor a fost luată de viitură
România se află printre statele UE care cheltuiesc cel mai puțin pentru protecție socială. Ce pondere a fost alocată în 2025
„Ne-am pregătit pentru ce e mai rău tot anul”. Incertitudinea cuprinde Iranul după înfrângerea republicanilor lui Trump la alegeri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
La 81 de ani, arată senzațional! Actrița din „Blade Runner” a stârnit un val de reacții cu o fotografie în...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Fanatik.ro
El e jucătorul de la UTA a cărui soție a vrut să-și ia viața. În vară, a fost refuzat de FCSB! Exclusiv
editiadedimineata.ro
UNESCO: 189 de jurnaliști, uciși în 2024 și 2025. 86% dintre crime rămân nepedepsite
Fanatik.ro
Câte luni trebuie să joace un fotbalist din SuperLiga pentru a-și cumpăra BMW-ul de 727 CP vândut de eMAG de...
Adevărul
De la „El Dorado” al cărbunelui la paradisul montan. Cum se transformă Valea Jiului după aproape două secole...
Digieconomic
Ajutor financiar de până la 1.200 de lei pentru persoanele vulnerabile, propus în Parlament. Cine ar putea...
Digi FM
"Cred că am pierdut o casă și ceva". Rică Răducanu, dezvăluiri despre marele viciu al vieții sale
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rică Răducanu, de la gloria Rapidului la lupta cu dependența. Viciul care i-a schimbat viața.
Pro FM
Billie Eilish, la un pas de un accident vestimentar. Rochia mini din latex, mult prea scurtă pentru...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Margot Robbie a renunțat la inhibiții! Actrița și-a schimbat complet look-ul și a apărut într-o rochie...
Adevarul
Gigantul chinez care construiește o fabrică de la zero în România: au început deja angajările. Unde va fi...
Newsweek
Curtea de Conturi: 2.200.000 de pensii recalculate „în minus”. Casa de Pensii: „Minciuni. Nu dăm banii!”
Digi FM
Fiica unei românce care a fugit de comunism a câștigat din nou alegerile în Texas. Cine este Mihaela Pleșa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sacrificau incașii copii pe vârfurile munților și ce pățeau aceștia înainte de moarte. Descoperire...
Digi Animal World
Monstrul care a îngrozit Africa! Cântărește 900 de kilograme, a ucis 300 de oameni și a scăpat de toate...
Film Now
Cum arată azi actrița din „Matilda”. Mara Wilson, alături de „unchiul Danny” la 30 de ani de la lansarea...
UTV
Bianca Censori a întors toate privirile la revenirea lui Kanye West în lumea modei. Apariție rară alături de...