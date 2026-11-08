Ursula von der Leyen vine în România. Șefa CE se va întâlni cu președintele Dan și premierul Niculescu

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine luni în România, în cadrul unui turneu la Marea Neagră. Palatul Cotroceni a anunțat că șefa Comisiei Europene va fi primită de președintele Nicușor Dan, cu care va avea discuții, urmate de declarații de presă. Von der Leyen se va întâlni și cu premierul Luca Niculescu, potrivit agendei anunțate de Bruxelles.

Președintele Nicușor Dan o va primi luni, la ora 15:30, pe șefa CE, Ursula von der Leyen, Palatul Cotroceni, potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială.

Cei doi oficiali vor avea convorbiri tête-à-tête, urmate de convorbiri oficiale.

În jurul orei 17:00, Ursula von der Leyen și Nicușor Dan vor susține declarații de presă comune.

Președinta Comisiei Europene se va întâlni, tot luni, și cu premierul Luca Niculescu, potrivit agendei anunțate de Bruxelles.

Ursula von der Leyen se află într-un turneu la Marea Neagră, în cadrul căruia va vizita și Bulgaria, unde se va întâlni cu premierul Rumen Radev.

Editor : B.P.