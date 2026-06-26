Ursula von der Leyen, vizată de o anchetă privind mesajele schimbate într-un chat privat cu Zelenski și lideri europeni

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este vizată de o nouă anchetă privind respectarea regulilor de transparență, după participarea la un grup privat de discuții alături de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și mai mulți lideri europeni.

Potrivit publicației Berliner Zeitung, Ombudsmanul European, Teresa Anjinho, a deschis o investigație pentru a stabili dacă Executivul comunitar a încălcat normele UE privind transparența prin refuzul de a face publice mesajele schimbate în cadrul grupului, relatează Kyiv Post.

Din grup ar fi făcut parte cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, premierul italian Giorgia Meloni, premierul britanic Keir Starmer și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Ancheta a fost declanșată după ce publicația olandeză de investigații Follow the Money a solicitat acces la comunicările dintre Ursula von der Leyen și ceilalți lideri, după ce Politico a relatat pentru prima dată despre existența grupului, în luna ianuarie.

Comisia Europeană a respins solicitarea, argumentând că publicarea mesajelor ar putea afecta relațiile internaționale ale Uniunii Europene cu state terțe.

„Am decis să deschid o anchetă privind modul în care Comisia a gestionat solicitarea reclamantului, în conformitate cu normele UE privind accesul public la documente”, a scris Teresa Anjinho într-o scrisoare citată de Follow the Money.

Potrivit Berliner Zeitung, reprezentanții Comisiei Europene și ai Ombudsmanului European urmează să se întâlnească până la jumătatea lunii iulie, iar investigația ar putea dura mai multe luni.

O serie de controverse privind transparența

Acest caz este cel mai recent dintr-o serie de controverse legate de modul în care Ursula von der Leyen gestionează comunicările oficiale. Anul trecut, Tribunalul General al Uniunii Europene a decis că Executivul comunitar a gestionat în mod necorespunzător solicitarea formulată de The New York Times privind accesul la mesajele text schimbate între Ursula von der Leyen și directorul general al Pfizer, Albert Bourla, în timpul negocierilor pentru contractele de achiziție a vaccinurilor împotriva COVID-19.

La începutul acestei luni, Teresa Anjinho a criticat și ștergerea unui mesaj text trimis de președintele francez Emmanuel Macron referitor la acordul comercial propus între Uniunea Europeană și Mercosur.

Potrivit Berliner Zeitung, Ombudsmanul European a concluzionat că mesajul a fost șters în mod nelegal și a cerut Comisiei Europene să își îmbunătățească procedurile privind păstrarea comunicărilor oficiale, inclusiv a mesajelor text.

Editor : M.I.