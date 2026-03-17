„Va trebui să discutăm cu Rusia”: Reacția șefului Consiliului European după apelul premierului belgian Bart De Wever

Antonio Costa, președintele Consiliului European. Sursa foto: Profimedia Images
Costa respinge ideea unui acord energetic cu Rusia

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că Uniunea Europeană „va trebui să discute cu Rusia”, însă „nu acum”, reacționând la apelul premierului belgian Bart De Wever de a normaliza relațiile cu Moscova.

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, este de părere că Uniunea Europeană „va trebui să vorbească în viitor cu Rusia despre securitate” şi despre pacea în Ucraina, dar a spus că acest moment nu a sosit încă, iar în prezent blocul comunitar trebuie să-şi menţină presiunea asupra Moscovei şi sprijinul pentru Kiev, relatează Agerpres.

„Cred că în viitor va trebui să discutăm cu Rusia. Nu despre energie, ci despre securitatea europeană, despre pacea din Ucraina. Va veni o zi. Dar nu acum. Acum, ar trebui să evităm să perturbăm aceste eforturi conduse de preşedintele (american Donald) Trump pentru a obţine o pace justă şi durabilă în Ucraina”, a spus Costa, întrebat despre apelul lansat anterior de către premierul belgian Bart De Wever de a normaliza relaţiile cu Moscova, astfel încât UE să aibă acces la resurse energetice mai ieftine.

Costa a declarat pentru European Newsroom într-un interviu publicat marţi că Cei 27 „trebuie să fie pregătiţi” pentru eventualitatea în care evoluţia dialogului mediat de preşedintele american Donald Trump privind încheierea războiului în Ucraina nu va da rezultatele scontate.

„Dar trebuie să fim pregătiţi, pentru că într-o zi preşedintele Trump ar putea decide să nu-şi mai continue eforturile sau, din păcate, într-o zi, ar putea eşua în eforturile sale. Şi atunci trebuie să ne pregătim să continuăm eforturile de a încerca să obţinem o pace justă şi durabilă în Ucraina”, a subliniat fostul prim-ministru socialist portughez.

„Deocamdată, principala noastră contribuţie la aceasta este de a creşte presiunea economică asupra Rusiei şi de a continua să sprijinim Ucraina prin toate mijloacele. Dar, desigur, va veni poate un moment în care va trebui să înlocuim eforturile preşedintelui Trump şi să depunem propriile noastre eforturi pentru a obţine o pace justă şi durabilă în Ucraina”, a adăugat el.

Antonio Costa nu se aşteaptă ca la summitul liderilor europeni preconizat pentru joi la Bruxelles să se discute propunerea formulată de De Wever într-un interviu acordat ziarului belgian L'Echo la sfârşitul săptămânii trecute.

Premierul belgian a spus că „a se ajunge la un acord” cu Moscova este cea mai viabilă opţiune a UE, ţinându-se cont de insuficienţa sprijinului militar european pentru Kiev şi ineficienţa sancţiunilor economice, şi toate acestea, în vederea obţinerii unei energii mai ieftine. „Dar strategia noastră este clară, este de a ne decupla de energia rusească, nu de a negocia cu Rusia preţul energiei”, a declarat Costa.

Preşedintele Consiliului European a amintit că, în UE, sunt două derogări de la interdicţia privind importul de petrol şi gaze ruseşti pentru Ungaria şi Slovacia, a căror aprovizionare prin conducta Drujba a fost întreruptă din cauza războiului.

Din cauza acestei întreruperi în fluxul de aprovizionare, prim-ministrul ungar, Viktor Orban, menţine blocat împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, deja convenit de Cei 27 la sfârşitul anului trecut, o situaţie pe care Costa a calificat-o drept „inacceptabilă”.

Kievul susţine că oleoductul a fost grav avariat pe tronsonul care trece prin Ucraina şi prin care este transportat petrol rusesc spre Ungaria şi Slovacia în urma unui atac al Rusiei din ianuarie. Cele două ţări membre ale UE, care menţin strânse legături cu Moscova în pofida invaziei ruse, acuză Kievul de blocaj.

