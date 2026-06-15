Nouă persoane au fost ucise și alte câteva rănite în urma unui val de atacuri rusești asupra Ucrainei, în timpul cărora un important monument religios din Kiev a luat foc. Patru persoane au murit în urma atacurilor asupra Kievului, în timp ce cinci membri ai echipelor de salvare și-au pierdut viața încercând să stingă un incendiu provocat de un atac rusesc asupra orașului Harkov, din nord-estul țării, au declarat oficialii ucraineni, citați de BBC.

Catedrala Adormirea Maicii Domnului, datând din secolul al XI-lea, a fost grav avariată în ceea ce prim-ministrul ucrainean Iuliia Svîrîdenko a numit un „atac brutal asupra poporului nostru și a patrimoniului nostru”.

Între timp, un atac cu drone ucrainene asupra orașului rus Tula, la sud de Moscova, a ucis trei persoane și a rănit alte trei, printre care un copil de un an, au declarat oficialii.

Atacurile cu drone și rachete au provocat incendii la clădiri și mașini și au lăsat peste 140.000 de oameni din capitala Ucrainei fără electricitate, a declarat primarul Kievului, Vitali Kliciko. Luni, cea mai mare parte a Ucrainei se afla sub avertisment de raid aerian.

Atacurile de la Kiev, care au vizat mai multe clădiri rezidențiale, au lăsat cel puțin 23 de persoane rănite, în timp ce alte cinci persoane au fost rănite la Harkov.

„Vom iniția de urgență toate procedurile relevante în cadrul UNESCO și al tuturor celorlalte mecanisme internaționale, solicitând răspunsuri imediate și adecvate la această barbarie de stat”, a declarat ministrul ucrainean al afacerilor externe, Andrii Sîbiha, într-o declarație publicată pe X, referindu-se la Catedrala din mănăstirea Lavra Pechersk din Kiev.

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Polonia, vecina Ucrainei, a declarat că și-a mobilizat avioanele de vânătoare și a pus în alertă sistemele de apărare aeriană terestre, ca răspuns „preventiv” la atacurile rusești asupra Kievului.

Atacurile au loc înaintea reuniunii G7 de săptămâna aceasta din Franța, unde războiul din Ucraina se află pe ordinea de zi.

Duminică, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că a discutat cu președintele SUA, Donald Trump, despre eforturile de a pune capăt conflictului de lungă durată.

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Editor : C.A.