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Val de caniculă în Franţa: temperaturi de până la 40°C. Examenele de Bacalaureat ar putea fi amânate

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Elevi susțin probe scrise de Bacalaureat într-o sală de clasă din Franța, în contextul valului de caniculă care aduce temperaturi de până la 40 de grade Celsius. Foto: Profimedia
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Franţa se confruntă cu un nou val de caniculă, care ar putea aduce temperaturi de până la 40°C în următoarele zile, în timp ce autorităţile iau în calcul amânarea unor probe de Bacalaureat şi adaptarea programului în mai multe şcoli, pe fondul căldurii extreme, informează AFP și Agerpres.

Deşi vara astronomică începe oficial odată cu solstiţiul de vară, douăzeci şi şase de departamente se află sub avertizare portocalie de val de căldură, de la regiunea pariziană până în est, inclusiv Burgundia. Se aşteaptă ca acest val de căldură să dureze până săptămâna viitoare, potrivit Meteo-France.

Vârful valului de căldură este prognozat pentru duminică sau luni, creşterea temperaturilor fiind accentuată de solstiţiul de vară, cea mai lungă zi a anului, cu cele mai multe ore de lumină solară.

Valurile de căldură, care apar din ce în ce mai devreme şi coincid cu perioade de examene sau evenimente culturale, cum ar fi Fête de la Musique din 21 iunie, dar şi cu evenimente sportive precum FIFA World Cup (11 iunie - 19 iulie), au un efect imediat asupra organismului, indiferent de vârstă, notează Public Health France într-un comunicat.

Mai multe şcoli, în principal gimnazii, au anunţat că orele vor fi adaptate începând de joi după-amiază din cauza valului de căldură, în special la Paris şi Toulouse, în sud-vestul Franţei.

La Paris, aproximativ zece gimnazii au făcut ajustări pentru joi şi vineri, suspendând cursurile după o anumită oră, a declarat autoritatea regională pentru educaţie pentru AFP.

Căldura sufocantă se dovedeşte, de asemenea, deosebit de dificilă pentru elevii de liceu care susţin examenele scrise la materiile de specialitate, în săli de clasă supraîncălzite, pentru bacalaureat, diploma naţională acordată la finalizarea învăţământului secundar, care se încheie joi, mai notează AFP.

Ministrul Educaţiei, Edouard Geffray, a anunţat marţi că examenele orale pentru bacalaureat ar putea fi amânate la nivel local, cu „câteva ore sau câteva zile”. Duminică, el îşi exprimase deja dorinţa ca „niciun examen” să nu aibă loc după-amiaza.

Compania naţională de căi ferate din Franţa (SNCF) a anulat 71 de trenuri care urmau să circule de joi până luni, anticipând potenţiale defecţiuni ale sistemului de aer condiţionat.

Acesta este al doilea val de căldură în doar câteva săptămâni care loveşte Franţa, după ce şi luna mai a adus temperaturi fără precedent pentru această perioadă.

În Europa, Spania şi Marea Britanie sunt, de asemenea, ameninţate de temperaturi foarte ridicate.

Citește: Primul episod de căldură extremă lovește România. Cum va fi vremea pe litoral: date de ultimă oră de la șefa ANM

Editor : Ș.A.

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