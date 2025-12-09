Val de critici împotriva lui Brigitte Macron, după ce a numit mai multe activiste feministe „târfe proaste”

Soția președintelui francez Emmanuel Macron, Brigitte, a stârnit indignare după ce a numit protestatarii feministe „sales connes” – tradus aproximativ ca „târfe proaste” – în culisele unui spectacol de comedie.

Cazul Abittan

Într-un clip publicat de site-ul de bârfe Public, care a fost șters între timp, Brigitte Macron este văzută întrebându-l pe comediantul Ary Abittan înainte de spectacolul său cum se simte, la care acesta răspunde că este „speriat”, probabil referindu-se la posibilitatea ca protestatarii să-i întrerupă spectacolul, scrie Politico.

Abittan se află în primul său turneu de când judecătorii de instrucție au decis să nu-l acuze de nicio infracțiune după ce a fost acuzat de viol. Deși s-a constatat că reclamanta a suferit de stres post-traumatic, oficialii justiției au declarat că nu au putut stabili motive suficiente pentru a determina că relația sexuală a fost forțată. Abittan a negat că ar fi comis o infracțiune și a spus că actul a fost consensual.

După ce Abittan a spus că îi este frică, prima doamnă a Franței a răspuns: „dacă sunt târfe proaste, le vom da afară”.

Reîntoarcerea lui Abittan a fost contestată de grupul feminist Nous Toutes, ale cărui membre au întrerupt spectacolul pentru a denunța ceea ce au numit „o campanie de comunicare menită să-l prezinte ca pe o persoană traumatizată, umilind și minimalizând victima”.

Într-o declarație pentru agenția de știri franceză AFP publicată luni, biroul lui Macron a afirmat că remarca ar trebui înțeleasă ca „o critică la adresa metodelor radicale folosite de cei care au întrerupt și obstrucționat spectacolul lui Ary Abittan”. ”

Poziția lui François Hollande

Condamnarea a venit din partea unor personalități politice din toate partidele, precum și din partea unor activiști și profesioniști din industria cinematografică.

Marine Tondelier, șefa Verzilor francezi, a calificat remarca drept „extrem de gravă”, iar senatoarea conservatoare Agnès Evren a descris-o drept „foarte sexistă”.

Prisca Thévenot, deputată din partidul președintelui și fostă purtătoare de cuvânt a guvernului, a considerat comentariul „neelegant”.

„Când vine vorba de femeile care luptă împotriva violenței împotriva femeilor, noi nu vorbim așa”, a declarat marți fostul președinte François Hollande la RTL.

Judith Godrèche, actrița franceză care a jucat un rol central în combaterea violenței sexuale în industria cinematografică, a criticat pe Instagram pe Macron.

„Și eu sunt o târfă proastă. Și le susțin pe toate celelalte”, a scris ea.

