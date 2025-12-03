Live TV

Val uriaș de tineri ucraineni care cer protecție în Polonia după ce Zelenski a relaxat restricțiile de călătorie în străinătate

Data publicării:
European Union leaders' summit in Brussels
Volodimir Zelenski. Sursa foto: Reuters

Polonia a înregistrat un nou val important de bărbați sosiți din Ucraina de când Kievul a renunțat la restricțiile privind călătoriile în străinătate.

Înainte de relaxarea restricțiilor la sfârșitul lunii august, tuturor bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani le era interzis să treacă granița, cu excepția unor circumstanțe excepționale.

Acum, toți bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani pot părăsi țara devastată de război, iar cifrele Gărzii de Frontieră de la Varșovia arată că, între august și sfârșitul lunii noiembrie, peste 120.000 de persoane au intrat în Polonia.

Unele dintre aceste cifre pot reprezenta intrări și ieșiri multiple ale acelorași persoane, a avertizat Garda de Frontieră, în timp ce altele pot fi persoane care au plecat mai departe sau s-au întors.

Datele recent publicate de guvernul polonez arată, de asemenea, că între sfârșitul lunii august și sfârșitul lunii noiembrie 2025, aproape 50.000 de ucraineni au solicitat un statut special de protecție temporară în Polonia, față de doar 16.000 în primele două luni ale anului.

Datele arată, de asemenea, că în doar două luni, ponderea bărbaților adulți din populația ucraineană expatriată din Polonia a crescut cu aproape un punct procentual, în timp ce ponderea femeilor a scăzut cu aproximativ aceeași valoare.

Cercetările efectuate de Institutul Economic Polonez (PIE), un grup de reflecție susținut de guvern, arată că, în prezent, patru din zece tineri ucraineni declară intenția de a rămâne.

Însă un analist al PIE a adăugat că aceste atitudini se schimbă și că, cu cât războiul continuă mai mult, cu atât este mai puțin probabil ca aceștia să se întoarcă.

