Unele zone din Europa Centrală, de Est și de Sud au fost cuprinse luni de o căldură sufocantă, pe măsură ce „cupola de foc” responsabilă de temperaturile record înregistrate săptămâna trecută s-a deplasat spre est, aducând condiții periculoase într-o nouă zonă a continentului. Conform modelelor Centrului European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu, se preconizează că marți temperatura la Budapesta va depăși 40 de grade Celsius, arată The Guardian.

Belgradul și Bucureștiul au atins luni 38 de grade Celsius, respectiv 37 de grade, pe măsură ce valul de căldură, care a fost asociat cu sute de decese în Europa de Vest, s-a deplasat spre est. Slovacia a stabilit un nou record de temperatură, atingând 40,5 grade într-un oraș de la granița de sud, depășind recordul anterior de 40,3 grade Celsius înregistrat în 2007.

„Se apropie cele două zile cele mai grele ale valului de căldură. Să demonstrăm că suntem capabili de o unitate națională deplină. Să avem grijă unii de alții”, a scris luni pe X prim-ministrul Ungariei, Peter Magyar.

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Autoritățile maghiare au publicat o listă cu peste 2.000 de centre de răcorire dotate cu aer condiționat în toată țara, destinate persoanelor care nu pot găsi alinare de la căldură în propriile locuințe.

Ministrul energiei din Ungaria a acordat centralei nucleare de la Paks o derogare temporară de la normele privind temperatura apei de răcire din aval, pentru a preveni o nouă reducere drastică a producției de energie electrică pe fondul valului de căldură, a declarat operatorul centralei.

Au fost emise alerte roșii de caniculă în Ungaria, Polonia, România, Serbia, Croația, Slovacia și Bosnia și Herțegovina, autoritățile îndemnând populația să rămână în interior în timpul celor mai fierbinți ore ale zilei.

Duminică, Germania a înregistrat cea mai ridicată temperatură pentru a treia zi consecutivă, datele preliminare ale serviciului meteorologic DWD indicând 41,7 grade Celsius în Coschen, Brandenburg. Căldura extremă a perturbat transportul în mai multe orașe după ce șinele de tramvai s-au deformat, în timp ce poliția din Berlin a folosit tunuri de apă pentru a răcori mulțimile adunate în spațiile publice.

În Croația, serviciul meteorologic a emis luni o alertă roșie pentru regiuni precum capitala, Zagreb, și destinațiile turistice Split și Dubrovnik.

Zeci de pompieri, ajutați de patru aeronave, au luptat împotriva unui incendiu de pădure care a cuprins pădurile de pini de pe insula turistică Vis din Marea Adriatică, la aproximativ 55 km sud-vest de Split.

„Fac același lucru ca toată lumea – încerc să stau la umbră și să beau multă apă”, a declarat Susanne, o locuitoare din Viena, pentru AFP de pe malul unui râu din apropierea capitalei austriece.

„Sper doar că politicienii vor înțelege situația și vor începe să ia măsuri în direcția corectă”, a spus ea.

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Totuși, cea mai mare parte a caniculei a început să se atenueze în Europa de Vest, după ce recordurile de temperatură au fost doborâte. În Franța, autoritățile au declarat că valul de căldură a contribuit la peste 1.000 de decese în plus, în timp ce institutul de sănătate din Spania a înregistrat peste 800 de decese suplimentare la nivel național.

În alte părți, condițiile meteorologice extreme au adus furtuni violente. În regiunea Alto Adige din Italia, ploile torențiale au declanșat inundații fulgerătoare și alunecări de teren, în unele zone căzând până la 50 mm de precipitații într-o singură oră. Mai mulți locuitori au fost evacuați din casele lor, în timp ce pompierii au salvat o persoană blocată într-un garaj după ce un râu a ieșit din matcă în apropierea orașului Merano.

Valul de căldură care afectează Europa, cel mai sever și mai extins din istorie, este posibil doar din cauza crizei climatice provocate de arderea combustibililor fosili, au afirmat oamenii de știință.

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De asemenea, au fost raportate mai multe decese în întreaga Europă în cursul weekendului. Doi cicliști, în vârstă de 30 și 71 de ani, au murit, aparent din cauza căldurii, în timp ce participau duminică la un maraton ciclist în Polonia, lângă Varșovia. În Cipru, poliția a declarat că doi băieți bulgari, în vârstă de opt și zece ani, au fost găsiți morți într-o mașină parcată duminică după-amiază. Cel puțin 13 persoane au murit în accidente de înot în Germania în cursul weekendului, a declarat poliția din această țară.

Experții afirmă că Europa Centrală și de Est se confruntă cu un ansamblu unic de vulnerabilități la căldură.

Orașele din regiune sunt adesea dominate de blocuri prefabricate din panouri de beton din perioada socialistă, proiectate exclusiv pentru încălzire, cu pereți groși de beton care rețin căldura și nu dispun de ventilație pentru perioada de vară.

Utilizarea aparatelor de aer condiționat în mare parte a regiunii rămâne la un nivel scăzut, de ordinul procentelor, față de o medie europeană de aproximativ 19%, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie.

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În Ucraina, rețeaua energetică deja afectată se pregătea pentru o creștere bruscă a cererii de energie electrică pe măsură ce temperaturile urcau. Au fost semnalate întreruperi de curent de urgență în mai multe regiuni pe fondul căldurii extreme, potrivit autorităților locale și furnizorilor de energie electrică.

Centrul hidrometeorologic de stat a prognozat luni temperaturi cuprinse între 35 și 38 de grade Celsius, avertizând asupra unei „călduri intense”.

„Căldura reprezintă, de asemenea, o încercare serioasă pentru echipamentele care funcționează în condiții de război de mai bine de patru ani și au rezistat la numeroase atacuri”, a declarat Serhii Kovalenko, directorul general al companiei energetice Yasno, la sfârșitul săptămânii. „În zilele următoare, rețeaua electrică va funcționa într-un regim foarte solicitat.”

Operatorii rețelei electrice din cel puțin cinci regiuni - de la Ivano-Frankivsk, în vest, până la Zaporojia, pe linia frontului din sud - au anunțat că marți, pe parcursul unei părți a zilei, vor fi în vigoare restricții temporare privind consumul de energie.

Editor : C.A.