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Valul de căldură prinde Europa nepregătită. Spitalele, transportul și serviciile publice, sub presiune

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Caniculă în Spania. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Presiune uriașă asupra sistemelor de sănătate Valul de căldură se deplasează spre est Cercetătorii: Schimbările climatice au făcut posibil acest val de căldură

Valul de căldură care afectează Europa pune o presiune tot mai mare asupra sistemelor sanitare, transportului și serviciilor publice, în timp ce temperaturile extreme se extind spre estul continentului. Autoritățile avertizează că spitalele sunt tot mai aglomerate, sute de decese sunt asociate caniculei, iar infrastructura și serviciile de urgență întâmpină dificultăți în mai multe țări.

Un val de căldură mortal pune o presiune uriașă asupra spitalelor, transportului și serviciilor publice din Europa, în timp ce autoritățile din Franța până în Polonia avertizează că tot mai multe țări întâmpină dificultăți în gestionarea temperaturilor sufocante, transmite Euronews.

Cel puțin 101 milioane de europeni au fost expuși unor temperaturi de peste 35 de grade Celsius, iar câteva sute de persoane și-au pierdut viața. Printre victime se numără un copil de trei ani găsit mort într-o mașină, în regiunea Parisului, dar și persoane care s-au înecat în timp ce încercau să se răcorească.

Presiune uriașă asupra sistemelor de sănătate

Canicula a afectat în mod deosebit sistemele medicale. În Franța, camerele de gardă au raportat o creștere de patru ori a numărului de prezentări cauzate de temperaturile ridicate, în timp ce numărul stopurilor cardiace a crescut semnificativ.

Șeful Poliției din Paris, Patrice Faure, a avertizat că unitățile medicale sunt aproape de limită. „Ajungem la un punct de saturație în spitale. Numărul internărilor continuă să crească”, a declarat acesta.

În acest context, autoritățile din Paris au luat măsura neobișnuită de a interzice, pe durata weekendului, vânzarea de alcool pe timpul serii și consumul de băuturi alcoolice în spațiile publice, în încercarea de a reduce presiunea asupra spitalelor.

Ambulanțele și spitalele din Marea Britanie, afectate de caniculă

În Regatul Unit, Serviciul de Ambulanță din Londra a anunțat că ziua de miercuri, marcată de temperaturi extreme, a generat cel mai mare număr de apeluri pentru urgențe care puneau viața în pericol dintr-o singură zi.

Mai multe spitale din cadrul NHS au declarat incidente critice după ce defecțiuni ale sistemelor de răcire au afectat funcționarea echipamentelor medicale, a sălilor de operație și a secțiilor, sporind presiunea asupra serviciilor care tratau deja cazuri de insolație, deshidratare și pacienți vârstnici vulnerabili.

Valul de căldură se deplasează spre est

Canicula se extinde acum către estul Europei. În Germania, unde temperaturile sunt așteptate să ajungă la 40 de grade Celsius până la sfârșitul săptămânii, mai multe evenimente în aer liber au fost anulate, iar operatorul feroviar Deutsche Bahn le-a recomandat călătorilor să evite deplasările.

Și Polonia a emis avertizări, în condițiile în care vestul țării se pregătește pentru temperaturi la fel de periculoase. În sudul Europei, bilanțul este deja grav. Sistemul spaniol de monitorizare a mortalității MoMo a anunțat că 212 decese înregistrate între duminică și miercuri ar putea fi asociate temperaturilor extreme. În Italia, presa locală a relatat despre cinci decese, inclusiv în rândul unor muncitori agricoli și al unui constructor.

În România au fost emise avertizări cod galben, portocaliu și roșu de val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic, de vineri, iar acestea vor fi valabile până luni la ora 10:00.

Cercetătorii: Schimbările climatice au făcut posibil acest val de căldură

Potrivit unui studiu publicat vineri de organizația World Weather Attribution, schimbările climatice provocate de activitatea umană sunt, „fără echivoc”, responsabile pentru intensitatea valului de căldură record din Marea Britanie, Franța, Spania și Elveția. Cercetătorii afirmă că temperaturi de acest nivel ar fi fost „practic imposibile” în luna iunie în urmă cu 50 de ani.

La rândul său, șeful ONU pentru climă, Simon Stiell, a declarat că valul de căldură „poartă amprenta crizei climatice”, avertizând că episoadele de căldură extremă vor continua să se agraveze atât timp cât omenirea va continua să ardă cantități mari de cărbune, petrol și gaze naturale.

Editor : M.I.

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