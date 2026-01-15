Valul de ger face victime în Europa. Două persoane au murit din cauza frigului la Viena

Valul de ger care a cuprins Europa provoacă primele tragedii confirmate la Viena, unde două persoane fără adăpost au murit din cauza temperaturilor extrem de scăzute. Organizația Caritas avertizează că frigul intens pune vieți în pericol și face apel la populație să semnaleze cazurile vulnerabile din spațiul public.

Doi bărbaţi fără adăpost au murit de frig la Viena în weekendul trecut, a precizat joi ONG-ul Caritas, pe fundalul temperaturilor negative înregistrate în Austria, ca şi în restul Europei centrale, informează Agerpres.

„Sâmbătă, un bărbat fără adăpost reperat de lucrătorii sociali a fost transportat la spital, unde a decedat”, a precizat, într-un comunicat, asociaţia, iar un al doilea bărbat era deja decedat când a fost găsit, duminică, de o echipă.

„Aceste două cazuri arată într-o manieră tragică în ce măsură temperaturile glaciale sunt mortale pentru persoanele fără adăpost”, a transmis Caritas, care a amintit că există totuşi un număr suficient de locuri în adăposturile de urgenţă. „Nimeni nu este respins, dar mai sunt încă persoane care, din diverse motive, nu pot încă accepta această ofertă”, a mai explicat asociația.

Din noiembrie, doar la Viena, Caritas a primit peste 8.000 de apeluri prin care erau semnalate persoane în pericol pe stradă din cauza frigului.

Din 2010, Austria înregistrează 63 de decese anual din cauza hipotermiei sau a expunerii la frig, potrivit Institutului oficial de statistică, Statistik Austria. Acest bilanţ include atât persoane fără adăpost, cât şi decese înregistrate pe munte.”

