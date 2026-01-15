Live TV

Valul de ger face victime în Europa. Două persoane au murit din cauza frigului la Viena

Data publicării:
THEME PICTURE - COLD WEATHER HOTLINE / WINTER / POVERTY / HOMELESSNESS / CARITAS
ONG-ul Caritas distribuie ajutoare persoanelor fără adăpost. Sursa foto: Profimedia Images

Valul de ger care a cuprins Europa provoacă primele tragedii confirmate la Viena, unde două persoane fără adăpost au murit din cauza temperaturilor extrem de scăzute. Organizația Caritas avertizează că frigul intens pune vieți în pericol și face apel la populație să semnaleze cazurile vulnerabile din spațiul public.

Doi bărbaţi fără adăpost au murit de frig la Viena în weekendul trecut, a precizat joi ONG-ul Caritas, pe fundalul temperaturilor negative înregistrate în Austria, ca şi în restul Europei centrale, informează Agerpres.

„Sâmbătă, un bărbat fără adăpost reperat de lucrătorii sociali a fost transportat la spital, unde a decedat”, a precizat, într-un comunicat, asociaţia, iar un al doilea bărbat era deja decedat când a fost găsit, duminică, de o echipă.

„Aceste două cazuri arată într-o manieră tragică în ce măsură temperaturile glaciale sunt mortale pentru persoanele fără adăpost”, a transmis Caritas, care a amintit că există totuşi un număr suficient de locuri în adăposturile de urgenţă. „Nimeni nu este respins, dar mai sunt încă persoane care, din diverse motive, nu pot încă accepta această ofertă”, a mai explicat asociația.

Din noiembrie, doar la Viena, Caritas a primit peste 8.000 de apeluri prin care erau semnalate persoane în pericol pe stradă din cauza frigului.

Din 2010, Austria înregistrează 63 de decese anual din cauza hipotermiei sau a expunerii la frig, potrivit Institutului oficial de statistică, Statistik Austria. Acest bilanţ include atât persoane fără adăpost, cât şi decese înregistrate pe munte.”

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan sustine o conferinta de presa
1
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul prin care ia act de demisia ministrului...
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
2
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei
3
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
Vladimir Putin și Ali Khamenei
4
Vladimir Putin e gata să „trădeze” Iranul pentru a-și salva relațiile cu Donald Trump...
BUCURESTI - ANPC - IAN 2024
5
Șeful ANPC răspunde la anunțul lui Ilie Bolojan că personalul său „poate fi redus fără...
"Cutremur" la un post de televiziune! Își schimbă prezentatorii sau pierd contractul de 69.000.000€ / an
Digi Sport
"Cutremur" la un post de televiziune! Își schimbă prezentatorii sau pierd contractul de 69.000.000€ / an
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ger frig termometru gettyimages
Prognoza meteo actualizată: cinci zile cu vreme foarte rece, nopți geroase, ploaie și polei, vânt puternic
barbat care consuma alcool
Alcoolul provoacă aproape o treime din decesele prin vătămări în Europa, arată un raport OMS. România, printre țările cu risc ridicat
termometru, primavara zapada
Meteorologii anunță o încălzire a vremii, urmată din nou de ger. Cum arată fluctuațiile de temperatură din următoarea perioadă
ger in solarii legume
Lovitura primită de agricultori odată cu gerul care s-a abătut peste România: costuri duble pentru încălzirea solariilor
femeie cu masca poluare
„Dă o stare de tuse, fără să fii răcit”. Consecința zilelor geroase: aerul din orașe, mult mai poluat. Cine sunt principalii afectați
Recomandările redacţiei
eminescu ok
Mii de protestatari scoși în stradă de Simion și Târziu au blocat...
Vladimir Putin și Donald Trump.
Băsescu îl face mincinos pe Trump și spune că seamănă foarte mult cu...
bancnote de euro
Comisia Europeană aprobă planurile de apărare ale opt state membre...
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
Un senator american neagă informațiile că SUA nu vor ataca Iranul...
Ultimele știri
„Explozie uriaşă” urmată de un incendiu în Olanda. Cel puțin 4 oameni au fost răniți
Cuba acuză SUA de „manipulare politică” după trimiterea ajutorului pentru uraganul Melissa
Un şofer moldovean, care are şi cetăţenie română, a fost condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Lewinsky spune că Bill Clinton "a scăpat mult mai ușor" decât ea după scandalul de la Casa Albă: "Un...
Cancan
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia...
Fanatik.ro
El este comentatorul din România care a fost reclamat pentru că a recomandat în timpul meciului naționalei un...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Condiția pe care i-a pus-o Gigi Becali lui Mihai Popescu pentru a-i prelungi contractul cu FCSB: „Dacă face...
Adevărul
Trump amenință că va trimite armata în Minnesota, dacă autorităţile nu reușesc să oprească „atacurile”...
Playtech
Poți vopsi pereții în apartamentul închiriat? Tot ce trebuie să știi despre modificările permise chiriașilor
Digi FM
Părinții lui Mario Iorgulescu, reacții după interviul dat de tânăr: "E un băiat bolnav. Este foarte gravă...
Digi Sport
Lovitură de teatru! Au făcut anunțul despre transferul lui Lisav Eissat
Pro FM
Fiica secretă a lui Freddie Mercury a murit din cauza unui cancer rar: "E cu tatăl ei iubit". Abia anul...
Film Now
A fost idolul femeilor în anii 2000, dar acum e de nerecunoscut. Cum arată actorul din "Alias" cu care s-a...
Adevarul
Zeci de radiologi din spitalele de stat „își vând” parafele clinicilor private. Cum sunt înşelaţi pacienţii
Newsweek
Un pensionar învinge Casa de Pensii și obține „valorificarea grupei a II-a în procent de 100%”. Cât ia în plus
Digi FM
Oana Roman, foc și pară pe profesorul de matematică al fiicei sale: „Eu nu înțeleg ce e în capul lor”. Ce a...
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Matt Damon, apariție publică rară alături de soție și de cele patru fiice. Gia și-a ironizat amuzată tatăl pe...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...