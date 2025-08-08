Live TV

Vânturile violente din Grecia au blocat în porturi feriboturile care merg în cele mai populare insule căutate de turiști

masini urca pe feribot in grecia
Vânturile violente care s-au abătut vineri asupra Greciei au perturbat călătoriile a zeci de mii de turişti ale căror feriboturi nu au putut părăsi porturile din Atena, sporind, de asemenea, riscurile de incendii.

Ministerul pentru protecţie civilă a precizat, după o reuniune de urgenţă, că rafalele de vânt au atins viteze de 88 de kilometri pe oră, în special în sudul Mării Egee, care include Marea Cretei, informează AFP, potrivit Agerpres.

Toate legăturile de feribot care pleacă din porturile din Atena au fost anulate, cu excepţia celor care deservesc insulele învecinate, din golful Saronic, cum ar fi Hydra, Eghina, Poros şi Spetses, a anunţat garda de coastă.

Astfel, legăturile de feribot care deservesc Insulele Ciclade, printre care şi popularele destinaţii turistice Mikonos şi Paros, precum şi Creta au fost anulate, perturbând deplasările a zeci de mii de turişti în vârful sezonului estival.

Observatorul naţional din Atena a avertizat, într-un comunicat, că există „un risc foarte ridicat pentru incendii forestiere provocate de vânt”, în special în estul şi sudul ţării.

Primăria Atenei a închis joi Grădina Naţională după ce un arbore s-a prăbuşit pe una dintre arterele comerciale cele mai aglomerate ale capitalei, ratând la mică distanţă trecătorii.

