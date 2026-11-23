Autoritățile poloneze au apelat la aliații din NATO după ce spațiul lor aerian a fost încălcat de trei rachete în timpul atacului rus asupra Ucrainei. La Bruxelles urmează să se discute propunerile Varșoviei privind consolidarea securității, scrie RMF 24.

„În viitorul apropiat, vom primi un sprijin puternic din partea aliaților din NATO în efortul de a consolida apărarea frontierei noastre de est! Luni, la sediul NATO, va avea loc o ședință extraordinară a Consiliului Nord-Atlantic, unde vom prezenta propuneri concrete și vom stabili noi opțiuni de acțiune”, a anunțat ministrul apărării din Polonia, Vladislav Kosiniak-Kamysz. Anterior, Parchetul polonez a informat că toate fragmentele de aparate de zbor găsite în voievodatele Lublin și Podkarpackie, din sud-estul țării, aparțin rachetelor de croazieră rusești X-101, fabricate în al patrulea trimestru al anului 2026 la uzina din Dubna, situată în apropierea Moscovei.

Partea poloneză și aliații occidentali au discutat deja detaliile evenimentelor petrecute în estul țării, a adăugat Kosiniak-Kamysz, subliniind că a purtat discuții cu comandantul suprem al forțelor NATO din Europa, generalul american Alexas Grinkevičius. La întâlnirea de la Bruxelles, Varșovia va fi reprezentată de viceministrul apărării, Pavel Zalevski.

Inițial, forțele de securitate poloneze au declarat că resturile rachetei X-101 au fost găsite doar în două locuri (în împrejurimile localității Novy Lipovets din voievodatul Lublin și în Rudnik-nad-San din voievodatul Podkarpackie), iar în a treia (lângă Molodich, în voievodatul Podkarpackie) au descoperit o dronă cu reacție. Însă, până la 22 noiembrie, experții au clarificat că toate cele trei obiecte erau rachete de croazieră rusești. În același timp, în împrejurimile localității Molodich, din cauza „particularităților terenului”, inspecția locului de prăbușire a rachetei X-101 nu a fost încă finalizată.

Trei rachete au pătruns pe teritoriul Poloniei pe 20 noiembrie. Prim-ministrul Donald Tusk a calificat incidentul drept o „provocare intenționată” din partea Rusiei. La Varșovia a fost convocat un comitet de criză la care au participat miniștri, reprezentanți ai forțelor armate și ai serviciilor secrete, iar autoritățile au anunțat punerea în stare de alertă a sistemelor de rachete antiaeriene Patriot și a altor sisteme de apărare.

Autoritățile poloneze au asociat incidentul cu exercițiile „Coaliției celor dispuși”, pro-ucraineană, care se desfășoară în apropierea orașului Nova Demba, situat tot în sud-estul țării, cu participarea militarilor din 11 țări sub egida Marii Britanii și a Statelor Unite. Președintele SUA, Donald Trump, a comentat, în legătură cu căderea obuzelor rusești în Polonia, că „Putin le-a lansat din greșeală”, calificând rachetele căzute drept „mici”. Cu toate acestea, Tusk nu a fost de acord cu această explicație, afirmând că nu va „face pe că nu a fost decât un accident nesemnificativ”.

Editor : A.R.