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Vechea Europă în lumea nouă, în care regulile nu mai sunt respectate: Cu venirea lui Trump totul a explodat şi UE trebuie să acţioneze

Data publicării:
Donald Trump
Foto: Profimedia
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Din articol
Apărarea împotriva Chinei şi a SUA cu propriile lor arme „Democraţia necesită timp”

Uniunea Europeană (UE) are reputaţia de a fi o maşinărie lentă şi greoaie care se chinuie să ajungă la acorduri, dar există un lucru asupra căruia toată lumea de la Bruxelles este de acord: Europa îşi pierde competitivitatea şi trebuie să accelereze şi să se adapteze dacă nu vrea să piardă trenul într-o lume nouă în care vechile reguli nu mai sunt respectate, scrie sâmbătă EFE.

„Trebuie să încetăm să ne plângem şi să acţionăm rapid”, spune Ekaterina Zaharieva, comisar pentru startup-uri, cercetare şi inovare, rezumând un sentiment care transcende barierele şi este împărtăşit de politicieni, experţi şi înalţi funcţionari din toate instituţiile europene şi din întreg spectrul politic consultaţi de EFE cu ocazia începerii preşedinţiei rotative a Irlandei la Consiliul UE, care are drept prioritate competitivitatea.

Apărarea împotriva Chinei şi a SUA cu propriile lor arme

„Totul a explodat de la venirea la putere a (preşedintelui american Donald) Trump”, spune o înaltă oficialitate a Consiliului UE, care observă că „Statele Unite nu mai sunt aliatul de odinioară” şi că totodată China se angajează într-o concurenţă neloială care subminează industria europeană.

„Trebuie să impunem condiţii companiilor străine care doresc să investească în Europa, ceea ce, în fond, China ne-a făcut-o nouă tot timpul”, argumentează ea, referindu-se la una dintre măsurile din Legea privind accelerarea industrială, negociată în prezent în Consiliu.

Această măsură, care constă în obligarea investitorilor externi să respecte anumite reguli pentru a-i împiedica să ocolească tarifele europene prin achiziţionarea de companii din statele membre, este un bun exemplu al schimbării de perspectivă care se impune în cadrul UE.

Europa, care a apărat întotdeauna comerţul internaţional deschis într-un sistem de reguli pe care toată lumea trebuie să le respecte, a văzut că aceste reguli „sunt încălcate în mod sistematic, nu numai de cei care oricum o făceau, ci şi de cei care au fost aliaţi fundamentali ai Europei”, adaugă surse din Comisia Europeană, „iar dacă lumea este mai puţin cooperantă, trebuie căutat un nou echilibru”.

Dezbaterea este deschisă şi nu toate familiile care trăiesc sub acelaşi acoperiş în Parlamentul European o văd la fel.

„Nu putem închide uşile Chinei, trebuie să mergem împreună”, spune europarlamentara Isabel Benjumea (Partidul Popular European, PPE), care, chiar şi aşa, consideră că se va ajunge la un acord pe această temă, deoarece pierderea competitivităţii Europei faţă de China este alarmantă.

„Democraţia necesită timp”

Obiectivul este ca Legea privind accelerarea industrială să fie aprobată în decembrie de Consiliu, Comisie şi Parlamentul European, însă termenele limită reprezintă una dintre problemele perene ale UE.

„Democraţia necesită timp”, observă purtătoarea de cuvânt a Parlamentului European, Delphine Colard, care insistă totuşi că există „o voinţă reală” de a elimina „întârzierile nejustificate”, în special în ceea ce priveşte „temele prioritare”.

În timp ce Europa se teme de concurenţa Chinei în industriile tradiţionale precum industria auto, atunci când se vorbeşte despre Statele Unite ale Americii apare o preocupare majoră în ceea ce priveşte companiile de tehnologie.

Bătrânul Continent este îngrijorat, deoarece startup-urile sale trec în mâinile americanilor atunci când ajung în faza de expansiune, fiindcă nu găsesc finanţarea necesară în Europa.

În acest domeniu, Europa promovează fonduri paneuropene cu capacitatea de a investi sute de milioane de euro, un domeniu în care Statele Unite sunt mult mai avansate.

Deşi aceste fonduri sunt în mare parte private, ele au o puternică componentă publică, motiv pentru care negocierea bugetului pe termen lung al UE, Cadrul Financiar Multianual (CFM), se dovedeşte dificilă.

„Europa are noi priorităţi în materie de competitivitate, dar acestea trebuie abordate fără a reduce elemente care se află în ADN-ul Uniunii Europene, cum ar fi Fondurile de Coeziune sau Politica Agricolă Comună”, spune Sandra Gomez, europarlamentară din partea grupului Socialiştilor şi Democraţilor (S&D).

Agenda UE privind competitivitatea trebuie pusă în aplicare urgent, potrivit celor 12 experţi şi politicieni consultaţi de EFE, dar diferitele sensibilităţi îngreunează ajungerea la acorduri.

Cu toate acestea, Europa nu renunţă pentru că, aşa cum subliniază toţi interlocutorii cu care EFE a stat de vorbă, poate duce bătălia din poziţia de forţă oferită de o piaţă unică cu 450 de milioane de consumatori - mai mulţi decât în Statele Unite din punct de vedere numeric şi mai mulţi decât China în ceea ce priveşte puterea de cumpărare şi capacitatea de economisire - şi de o industrie înalt calificată.

„Avem tot ceea ce ne trebuie pentru a ne menţine poziţia de lider, dar trebuie să accelerăm”, conchide comisarul Zaharieva.

Editor : Sebastian Eduard

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