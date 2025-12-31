Vești bune pentru familiile cu copii din Ungaria. Guvernul de la Budapesta anunță noi măsuri fiscale de la 1 ianuarie 2026

Familiile cu copii din Ungaria vor beneficia de scutiri și deduceri fiscale mai generoase începând cu 2026. Guvernul de la Budapesta a anunțat majorarea deducerilor cu 50%, iar mamele tinere vor fi scutite de impozitul pe venit, măsuri care urmăresc să sprijine veniturile familiilor și să încurajeze natalitatea.

Familiile cu copii vor beneficia de scutiri fiscale suplimentare începând cu 1 ianuarie, în Ungaria, nivelul deducerii crescând cu încă 50%, iar mamele sub 40 de ani cu doi copii vor fi scutite de impozitul pe venit, a anunţat miercuri ministrul ungar al culturii şi inovării într-o postare pe reţelele de socializare, transmite MTI.

Pentru cei cu salariu mediu, ultima măsură va însemna un plus de 109.000 de forinţi (circa 280 euro) în mână lunar, în timp ce mamele sub 30 de ani vor fi scutite complet de impozit pe întregul venit, a precizat Balazs Hanko în mesajul video postat pe Facebook.

Aceste măsuri continuă politica fiscală favorabilă familiei a guvernului, care a fost dezvoltată de-a lungul a peste 15 ani, a menţionat el, amintind şi că din octombrie mamele cu trei copii sau mai mulţi sunt deja scutite de impozitul pe venit.

„Guvernul naţional a ales o politică de reducere a impozitelor. Părinţii care lucrează se confruntă cu o povară mai mică, iar familiile pot păstra mai mulţi bani”, a notat ministrul ungar.

