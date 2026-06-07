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Video Vești pentru consumatori: UE pregătește o măsură care ar putea reduce facturile la electricitate pentru milioane de oameni

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bec electricitate preturi energie
Imagine cu profil ilustrativ. Foto: Profimedia
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Noul regulament ar urma să fie prezentat luna viitoare

Uniunea Europeană elaborează un plan de reducere a taxării energiei regenerabile, în contextul în care în toate statele membre, costurile cu energia electrică au explodat. Cu ajutorul noului regulament, UE dorește să stimuleze energia curată prin noi facilități fiscale și contoare inteligente.

Războiul din Orientul Mijlociu a adus din nou problema energiei în prim-planul agendei politice a Uniunii Europene, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de impactul economic al facturilor uriașe la electricitate.

Jurnaliștii de la Bloomberg dezvăluie că UE va propune un nou regulament, cu termene concrete pentru adoptarea contoarelor inteligente, care să stimuleze prosumatorii să injecteze energie în rețea la orele de vârf, dar și modificări fiscale ce ar face mai mici taxele pe energia curată față de cele la gaze sau cărbune.

Această propunere abordează preocupările legate de creşterea costurilor energiei, deoarece acestea sunt influenţate nu numai de preţurile ridicate şi volatile, ci şi de creşterea costurilor în interiorul sistemului, se precizează în documentul executivului comunitar.

Planul Bruxelles-ului reflectă efortul UE de a trece de la petrol şi gaze la energia regenerabilă produsă local. Deşi Europa a stimulat utilizarea unor surse precum energia eoliană şi fotovoltaică, regiunea este în continuare dependentă de combustibilii fosili importaţi pentru 57% din consumul de energie. Creşterile de preţuri apărute în urma războiului din Iran sporesc factura la importurile Europei cu 500 de milioane de euro pe zi, conform estimărilor Comisiei.

Noul regulament ar urma să fie prezentat luna viitoare

Pentru a accelera tranziţia energetică, UE vrea ca nivelul minim al accizei la electricitate să fie mai mic decât cel la gaze naturale. De asemenea, Comisia caută o opţiune ţintită pentru a reduce impozitarea energiei pentru industriile mari consumatoare, care au avertizat de mult timp că facturile mari la energie le subminează capacitatea de a investi în regiune şi există riscul închiderii fabricilor.

Propunerea executivului comunitar urmează să fie dezvăluită luna viitoare, alături de o strategie de electrificare a UE, care deţine cea mai interconectată reţea din lume, dar are nevoie de investiţii masive pentru modernizarea reţelei. Comisia doreşte să facă reţelele mai flexibile şi să evite situaţiile în care producătorii de energie regenerabilă sunt obligaţi să închidă instalaţiile în zilele însorite sau cu vânt, deoarece există mai multă electricitate decât poate utiliza regiunea.

Utilizatorii reţelelor electrice ar trebui stimulaţi să se comporte într-un mod prietenos cu sistemul, ajustându-şi consumul de energie sau mutându-l către momentele şi locurile în care sunt disponibile cele mai ieftine surse de energie şi când este cel mai rentabil pentru întregul sistem, se arată în documentul Comisiei.

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De asemenea, noul regulament ar introduce o obligaţie minimă de implementare la nivelul UE a contoarelor inteligente pentru a se asigura că cel puţin jumătate dintre clienţii finali din fiecare stat membru sunt acoperiţi de un astfel de sistem până la sfârşitul deceniului. Obiectivul de adoptare ar urma să fie majorat până la cel puţin 65% în 2033. 

Întrebarea care se pune acum este dacă va fi sau nu usor de implementat noul regulament, pentru că sunt încă state, cum este și cazul României, în care sistemul energetic nu este pregătit pentru astfel de schimbări și nici sistemul de unități de stocare nu e suficient dezvoltat.

Scumpiri energie la nivel european
România - locul 8
aproape 0,3 E/ kWh
Sursa: Eurostat

Datele oficiale ale statisticii europene arată că țara noastră se află pe locul 8 în topul energiei scumpe din statele UE, în a doua jumătate a anului trecut - dar, raportat la puterea de cumpărare, eram pe primul loc, cu aproape 50 de euro pe o sută de kilowați/oră.

Scumpiri energie la nivel european
Irlanda: 0,4€/kWh
Germania: 0,38€/kWh
Belgia: 0,34€/kWh
Danemarca: 0,33€ kWh

Prețurile energiei electrice în a doua jumătate a anului 2025 au fost cele mai ridicate în Irlanda, Germania, Belgia și Danemarca.

Editor : C.A.

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