Veteranii de război ucraineni au început antrenamentul trupelor germane pentru un viitor război

Veterani de război ucraineni au început antrenamentul trupelor germane, împărtășindu-le experiența de pe linia frontului în ceea ce privește războiul cu drone și luptele moderne, pe măsură ce Berlinul își intensifică pregătirile pentru un potențial conflict cu Rusia.

Primii instructori ucraineni cu experiență de luptă pe front au sosit în Germania pentru a instrui unitățile Bundeswehr-ului, potrivit generalului-locotenent Christian Freuding, inspector al Forțelor Terestre germane, scrie Kyiv Post.

Într-un interviu acordat ziarului german Welt, Freuding a declarat că instruirea a început înainte de Paște la mai multe școli militare ale Forțelor Terestre, cu scopul de a adapta soldații germani la realitățile războiului modern.

Instructorii ucraineni se concentrează în special pe protecția împotriva dronelor și utilizarea eficientă a acestora în luptă. Forțele Terestre germane intenționează să integreze aceste lecții în programele de instruire pentru unitățile de tancuri, mecanizate și de artilerie.

Freuding a subliniat că instructorii nu sunt ofițeri de stat major, ci soldați cu experiență directă și practică pe câmpul de luptă.

Specialiștii ucraineni desfășoară în prezent antrenamente la Școala Forțelor de Tancuri, Școala Forțelor de Geniu și la un centru specializat de instruire pentru sisteme fără pilot. Se așteaptă ca antrenamente similare să se extindă la școlile de artilerie în zilele următoare.

Freuding a declarat pentru Reuters la începutul lunii martie că instructorii militari ucraineni vor ajuta la instruirea armatei germane, pe măsură ce Berlinul accelerează pregătirile pentru un potențial atac rus asupra NATO până în 2029.

Germania și Ucraina au convenit în februarie ca Kievul să trimită personal experimentat la școlile Forțelor Terestre germane pentru a împărtăși lecțiile de pe câmpul de luptă și din spațiul de luptă învățate în urma invaziei rusești la scară largă.

Potrivit lui Freuding, se preconiza ca primul grup să includă câteva zeci de instructori care vor petrece săptămâni întregi instruind trupele germane.

El a spus că Berlinul are „așteptări mari”, menționând că armata ucraineană este în prezent singura forță cu o vastă experiență pe linia frontului împotriva Rusiei.

Instruirea se concentrează pe artilerie, războiul cu drone, operațiuni blindate, inginerie și sisteme de comandă și control – domenii în care forțele ucrainene au evoluat rapid în condiții de luptă.

Freuding a avertizat că termenul pentru un posibil atac rus la scară largă se apropie rapid, făcând referire la evaluările serviciilor de informații occidentale care indică anul 2029. El a subliniat că „asta înseamnă aproape poimâine”, adăugând că nu este timp pentru a amâna pregătirile.

Editor : Sebastian Eduard