O scenă inedită s-a petrecut, miercuri, la Budapesta, la Palatul Sándor, reşedinţa oficială a preşedintelui maghiar. Alături de şeful statului Tamás Sulyok, Péter Magyar, câştigătorul ultimelor alegeri parlamentare din Ungaria, admira priveliştea, când a remarcat prezenţa lui Viktor Orbán, fostul său adversar, pe balconul unei clădiri din vecinătate, scrie Le Figaro.

În videoclipul publicat pe conturile sale de pe rețelele sociale, el se întreabă: „Este prim-ministrul cel care citeşte ceva acolo?”, în timp ce Viktor Orbán pare să consulte un document. Câteva clipe mai târziu, Péter Magyar îi face un semn cu mâna, înainte de a comenta: „Viaţa este cel mai mare regizor”, notează News.ro.

În descrierea postării sale de pe Facebook, liderul partidului Tisza prelungeşte scena şi îi invită pe fanii săi să ghicească ce citeşte rivalul său. El propune mai multe ipoteze: „discursul său de adio”, ziarul „Sportul Naţional” sau chiar „declaraţia lui Trump de astăzi”.

După întrevederea sa cu preşedintele Tamás Sulyok de miercuri, Péter Magyar, câştigătorul alegerilor parlamentare din Ungaria, a anunţat că i-a cerut acestuia să demisioneze. „I-am repetat că, în ochii mei şi ai poporului maghiar, este nedemn să întruchipeze unitatea naţiunii maghiare, incapabil să vegheze asupra respectării legii (...)”, a afirmat el la ieşirea din palatul prezidenţial.

