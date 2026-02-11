Live TV

Viceguvernatorul băncii centrale a Bulgariei a fost numit premier interimar. Andrei Giurov va pregăti alegerile anticipate

andrei giurov
Foto: Facebook/ Andrey Gurov

Preşedinta în exerciţiu al Bulgariei, Iliana Iotova, l-a numit miercuri pe viceguvernatorul băncii centrale, Andrei Giurov, în funcţia de prim-ministru interimar, deschizând calea pentru formarea unui guvern provizoriu care să se ocupe de organizarea alegerilor parlamentare anticipate.

Iotova l-a ales pe Giurov pentru a conduce un guvern interimar însărcinat cu pregătirea unui nou scrutin parlamentar, a anunţat biroul său într-un comunicat.

Guvernul anterior a demisionat pe 11 decembrie, după săptămâni de proteste de stradă faţă de politicile sale economice şi faţă de eşecul perceput în combaterea corupţiei, relatează Reuters, citată de News.ro.

Nu a fost stabilită încă data alegerilor anticipate, care vor fi cel de-al optulea scrutin de acest fen în doar cinci ani, pe fondul unor profunde diviziuni politice. Iotova a sugerat anterior că alegerile ar putea avea loc la mijlocul sau la sfârşitul lunii aprilie.

Pentru a complica şi mai mult situaţia, fostul preşedinte Rumen Radev a demisionat şi el luna trecută, predând rolul său în mare parte ceremonial vicepreşedintei Iliana Iotova, care a devenit prima femeie şef de stat al Bulgariei. Analiştii se aşteaptă ca Radev să înfiinţeze un nou partid cu care să candideze la anticipate.

Bulgaria, care a aderat la zona euro la 1 ianuarie, se confruntă cu o instabilitate politică prelungită, partidele fiind incapabile să formeze coaliţii de guvernare stabile într-un parlament fragmentat.

Editor : M.B.

