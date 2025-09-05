Live TV

Vicepremierul britanic Angelei Rayner a demisionat din funcție din cauza unui scandal fiscal. Cine îi va lua locul

David Lammy ar urma să fie noul vicepremier

Angela Rayner a demisionat vineri din funcția de viceprim-ministru al Marii Britanii, în urma unei anchete privind tranzacțiile imobiliare controversate în care a fost implicată. Rayner a făcut obiectul unei anchete, efectuate de consilierul independent în materie de etică al Guvernului, după ce a recunoscut că nu a plătit suma corectă de impozit - cunoscută sub numele de taxă de timbru - la achiziționarea unei a doua proprietăți. Demisia sa este cea mai recentă lovitură pentru prim-ministrul britanic de centru-stânga Keir Starmer, care se află în dificultate în sondaje și a încercat să-și reformeze administrația printr-o reorganizare în culise, chiar în această săptămână, arată Politico.

David Lammy ar urma să fie noul vicepremier

ACTUALIZARE 18.43 În urma demisiei vicepremierului britanic, Yvette Cooper va deveni noul ministru de Externe al Regatului Unit, au declarat surse din Downing Street, în contextul în care Keir Starmer se angajează într-o remaniere radicală după plecarea adjunctei sale, Angela Rayner, din Guvern.

David Lammy ar urma să devină ministru al Justiției, au adăugat sursele citate de The Guardian, dar va fi numit și viceprim-ministru, ceea ce înseamnă că această mișcare reprezintă o promovare pentru veteranul Partidului Laburist. Surse din interiorul guvernului au declarat că Shabana Mahmood, ministrul Justiției, va prelua funcția de ministru de Interne.

În timp ce prim-ministrul a început să-și reformeze echipa de cabinet, doar Rachel Reeves, ministrul de Finanțe, a fost confirmată în funcție, Downing Street încercând să liniștească piețele că economia este în mâini sigure.

Știrea inițială

Într-o scrisoare adresată lui Starmer și publicată vineri, Rayner a declarat: „Am crezut mult timp că persoanele care servesc publicul britanic în cadrul guvernului trebuie să respecte întotdeauna cele mai înalte standarde și, deși consilierul independent a concluzionat că am acționat cu bună-credință, onestitate și integritate pe tot parcursul procesului, accept că nu am respectat cele mai înalte standarde în legătură cu achiziția mea recentă de proprietate”.

Rayner, care a ocupat funcția de secretar pentru Locuințe și viceprim-ministru de când Partidul Laburist a intrat în guvern, anul trecut, era considerată una dintre cele mai bune comunicatoare din cabinet și a servit ca o punte importantă între Starmer, partidul său parlamentar și susținătorii sindicali ai Partidului Laburist.

Personalitate importantă a Partidului Laburist, Rayner a fost supusă timp de săptămâni întregi atenției mass-media în legătură cu achiziționarea unei a doua locuințe în orașul coastal Hove. Ea a recunoscut săptămâna aceasta că a plătit cu 40.000 de lire sterline mai puțin decât taxa de timbru pentru achiziționarea acelei case, dar a spus că inițial „înțelesese, la sfatul avocaților”, că plătise suma corectă.

După divorț, Rayner a vândut partea rămasă din casa familiei către un fond înființat pentru fiul ei cu dizabilități. Însă o nouă anchetă, efectuată la cererea ei de către un expert fiscal, a concluzionat că Rayner ar fi trebuit să plătească mai mult impozit de timbru la achiziționarea noii proprietăți, deoarece aceasta era considerată, efectiv, o a doua locuință.

În raportul său, publicat vineri, Laurie Magnus, consilier independent pe probleme de standarde ministeriale, a recunoscut că situația personală a lui Rayner „implica inevitabil un grad considerabil de complexitate”. El a afirmat însă că este „extrem de regretabil” faptul că Rayner nu a plătit taxa de timbru, având în vedere funcția sa de ministru al Locuințelor. El a spus că ea nu a „ținut cont de avertismentul” că sfaturile care i-au fost date cu privire la achiziție „nu constituiau consultanță fiscală de specialitate”.

Magnus consideră că Rayner a încălcat codul ministerial, care reglementează standardele pentru miniștri, în ciuda faptului că ea „a acționat cu integritate și cu un angajament dedicat și exemplar față de serviciul public”. Rayner nu a îndeplinit, a spus el, „cele mai înalte standarde posibile de conduită adecvată”.

În răspunsul său prin care a acceptat demisia lui Rayner, Starmer a spus: „Deși cred că ai luat decizia corectă, știu că este o decizie foarte dureroasă pentru tine”. „La nivel personal, sunt foarte trist că te pierd din guvern”, a adăugat el. „Ai fost un coleg de încredere și un prieten adevărat timp de mulți ani.”

